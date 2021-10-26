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ЄС передумав виключати Україну з "зеленого" списку для подорожей – журналіст

26 жовтня 2021, 08:25

Цього тижня Україна лишиться серед безпечних країн для в'їзду до Євросоюзу.

Євросоюз
ЄС залишить Україну в "зеленому списку" / УНІАН

Євросоюз передумав виключати Україну з так званого "зеленого списку" – списку країн, громадянам яких рекомендовано відкрити кордони. Принаймні, на цьому тижні Україна все ще залишиться в списку.

"Схоже, що Україна цього тижня також залишиться у списку ЄС для подорожей з рекомендованих безпечних третіх країн у час COVID-19. Однак, ситуація буде відстежуватися і нова пропозиція потенційно з'явиться пізніше цього тижня", – повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

До речі, раз на тиждень у п'ятницю Євросоюз переглядає список третіх країн, громадянам яких дозволені поїздки з нетермінового приводу.

Що цьому передувало:

  • Раніше повідомлялося, що ЄС може виключити Україну з переліку країн, які вважаються безпечними для в'їзду в країни блоку, через поширення COVID-19. Проте у МЗС України стверджують, що тотального закриття кордонів не буде.
  • У разі прийняття відповідного рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендації державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.

У Мінкульті розповіли про наслідки низької вакцинації українців

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, через низькі темпи вакцинації в Україні Європа може максимально обмежити в'їзд для наших туристів. Обмеження триватимуть, поки Україна не досягне хоча б близького до європейського рівня вакцинації.

Голова Мінкульту для прикладу навів показники вакцинації в Європі, де щеплено близько 70%, в ОАЕ – 98%, та в Україні – 18%. Що, за його словами, вкрай мало. У зв'язку з цим Ткаченко каже, що українських туристів будуть боятися, а тому щоб убезпечити себе Європа може максимально обмежити в’їзд для наших громадян.

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Євросоюз подорож коронавірус в Україні
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