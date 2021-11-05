ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн: Київ відповів

В ЄС прийняли рішення через епідемію COVID-19 в Україні / Reuters

Посли Європейського Союзу виключили Україну зі списку країн, для яких рекомендується зняти обмежувальні заходи, введені на необов'язкові поїздки в ЄС.

Причиною стало погіршення ситуації через епідемію COVID-19, написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Йозвяк повідомив, що посли ЄС у п'ятницю вранці вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей країн.

Він додав, що відповідне рішення буде оформлено на початку наступного тижня.

Виключення України зі списку безпечних для подорожі країн: реакція МЗС

Після того, як ЄС виключить Україну з "зеленого списку" безпечних для подорожей країн, тотального закриття кордонів Євросоюзу для українців не буде, оскільки це рекомендація, а фінальні рішення буде приймати кожна окрема країна ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Після виключення України з "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення прийматиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - написав Кулеба на сторінці в Twitter.

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Раніше повідомлялося, що ЄС може виключити Україну з переліку країн, які вважаються безпечними для в'їзду в країни блоку, через поширення COVID-19. Однак, У МЗС України стверджують, що тотального закриття кордонів не буде.

У разі прийняття відповідного рішення, ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендації державам-членам Євросоюзу. Крім того, таке рішення не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.

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