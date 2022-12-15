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Єрмак жорстко висловився про переговори з Росією

15 грудня 2022, 23:21
Росія ніяк не може визнати право України на існування суверенної держави, сказав глава ОП.
Андрій Єрмак
Андрій Єрмак / УНІАН

Переговори з Росією - це останній крок до миру, а не перший. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Перед переговорами з Україною Росія повинна виконати ще багато інших умов, написав Єрмак у колонці для The Economist.

"Переговори - це останній крок до миру, а не перший. Мир - це не просто відсутність боротьби. Тому думка деяких західних політиків про те, що сісти за стіл переговорів – це перше, що має відбутися, перш ніж в Україні запанує мир, є фундаментальною помилкою", - переконаний Єрмак.

За його словами, абсурдно закликати обидві сторони до розмови, коли Росія ніяк не може визнати право України на існування суверенної держави. Так РФ продовжує користуватися дипломатією як зброєю.

"Поки західні країни не створять ефективних механізмів для стримування російських агресорів, покарання їх і не змусять їх виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, будь-які переговори дозволять Росії використовувати дипломатію як зброю, даючи собі перерву для підготовки до наступного акту агресії", - переконаний Єрмак.

Керівник ОП нагадав 10 кроків миру, які на саміті G19 запропонував президент України Володимир Зеленський.

"Сісти навпроти, щоб підтвердити кінець бою, має бути останнім у списку. Є ще дев'ять речей, які мають бути спочатку, і всі вони базуються на принципах Статуту ООН і нормах міжнародного права", — підкреслив Єрмак.

Війна Росії проти України

Британське видання Financial Times опублікувало статтю про те, що інтереси Заходу і України щодо переговорів з Росією можуть розійтися.

Західний світ побоюється застосування Москвою ядерної зброї у разі спроби української армії звільнити Крим.

Також журналісти навели цитату президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Київ не збирається вести діалог з Москвою.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає, що світу нема про що говорити з главою країни-агресора РФ Володимиром Путіним. За словами Подоляка, у Путіна вже немає політичних перспектив у своїй країні. Єдиний шанс Росії утриматися в існуючих кордонах – провести зміну еліт.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що Путін програв на війні з Україною в усіх напрямках. Але буде ще багато боїв. На думку Міллі, взимку і у ЗСУ, і в окупантів РФ буде час для проведення наступальних операцій.

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