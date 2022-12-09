"Переговорів не буде": військовий експерт розповів, як Україна поверне окуповані території

Якщо буде прийнято дипломатичне рішення щодо початку діалогу з РФ, то цього не зрозуміє ні суспільство, ні військовослужбовці, вважає Андрій Коваленко.

Військовий експерт розповів, як Україна поверне окуповані території/ 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Україна звільнятиме окуповані території військовим шляхом, незважаючи на бажання партнерів перейди до дипломатичного діалогу.

В інтерв'ю Главреду боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко зазначив, що західні партнери хочуть повернути ситуацію у зручне для себе русло, щоб їм не довелося десь додатково напружуватися.

"Умовно кажучи, повертати Крим і Донбас дипломатичним шляхом. Але питання в іншому. Ми зараз бачимо, що Україна демонструє здатність загрожувати тиловій силі ворога на території Росії. Судячи із заяв США, це не їхня зброя. Ми пам'ятаємо також про анонсування певних розробок ударних безпілотників, тому робота проводиться. Відповідно, у нас може бути зброя, в тому числі в разі звільнення Мелітополя ми можемо впоратися вже навіть без американської зброї за допомогою систем "Ураган", "Вільха" тощо", - зазначив експерт.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, спеціаліст з інформаційних технологій

За його словами, військовим шляхом цього можна досягти, і якщо буде прийнято якесь дипломатичне рішення щодо початку діалогу з РФ, то цього не зрозуміє ні суспільство, ні військовослужбовці.

"Тому навіть якщо західні партнери будуть дуже наполегливими, я не вірю в те, що українська влада знайде можливість для домовленості з суспільством у цьому питанні. Тому що суспільство в переважній більшості (принаймні, щодо військових я можу говорити) зацікавлене в тому, щоб наступного року вирішити питання виходу на кордони 1991 року", - підсумував Коваленко.

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що країна-окупант Росія поставила завдання своїм військам захопити всі райони Донбасу. Окупанти мають намір вийти на адмінкордони областей. Якщо їм це вдасться, далі вони можуть піти в наступ на Запорізьку область.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ вже до першої половини 2023 року можуть звільнити всі окуповані Росією території. Але, на думку Жданова, війна на цьому може не закінчитися. Агресор РФ може продовжувати обстрілювати Україну зі своєї території.

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