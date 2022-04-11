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Єрмак анонсував "ключовий момент" війни в Україні

11 квітня 2022, 23:24

Захід, як і Україна, не може дозволити собі програти.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак / Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловився з приводу битви Збройних сил України з російськими окупантами за Донецьку та Луганську області.

Як написав у Telegram Єрмак, прийдешня битва за Донецьку і Луганську області буде "ключовим моментом війни".

На його переконання, цей військовий епізод змінить Україну, РФ і Захід.

"Для України - це можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій. Для Кремля ця битва - єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини", - написав Єрмак.

За його словами, Захід, як і Україна, не може дозволити собі програти. Тому перемога українських військ залежатиме від "швидкості прийняття рішень щодо зброї" Заходом.

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Війна в Україні

Російські загарбники спробують оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, однак їхні спроби будуть марними. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, на думку глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише в тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає глава Миколаївської ОГА.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою і болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

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війна в Україні Андрій Єрмак війна Росії та України
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