Єрмак висловився щодо нових санкцій США проти Росії

Андрій Єрмак висловився про нові санкції США / Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак схвально відреагував на запровадження США нових обмежень щодо РФ за ведення війни в Україні.

Як написав чиновник у Telegram, в Офісі президента задоволені блокуючими санкціями проти "Ощадбанку" та " Альфа-Банку". Хоча тепер заблоковані 2/3 банківського сектора РФ, але на Банковій прагнуть до санкції проти системного "Газпромбанку".

Єрмак також згадав про нові персональні санкції. Під їх дії, зокрема, потрапили російський прем'єр-міністр Мішустін, експрезидент Медведєв, дорослі діти Путіна, сім'я голови МЗС Лаврова. Крім того, Штати наклали заборону на будь-які інвестиції в економіку Росії.

"Непогано, але точно потрібно нафтове ембарго. Продовжуємо працювати", - резюмував Єрмак.

Санкції США проти Росії

Раніше Главрел писав про те, що Сполучені Штати Америки ввели новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку з нападом РФ на Україну.

Під обмежувальні світи потрапили російські топ-чиновники, а також їх сім'ї.

Зокрема, Білий дім ввів санкції проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, а також дружини і дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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