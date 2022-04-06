Єрмак висловився щодо нових санкцій США проти Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак схвально відреагував на введення США нових обмежень.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак схвально відреагував на запровадження США нових обмежень щодо РФ за ведення війни в Україні.
Як написав чиновник у Telegram, в Офісі президента задоволені блокуючими санкціями проти "Ощадбанку" та " Альфа-Банку". Хоча тепер заблоковані 2/3 банківського сектора РФ, але на Банковій прагнуть до санкції проти системного "Газпромбанку".
Єрмак також згадав про нові персональні санкції. Під їх дії, зокрема, потрапили російський прем'єр-міністр Мішустін, експрезидент Медведєв, дорослі діти Путіна, сім'я голови МЗС Лаврова. Крім того, Штати наклали заборону на будь-які інвестиції в економіку Росії.
"Непогано, але точно потрібно нафтове ембарго. Продовжуємо працювати", - резюмував Єрмак.
Санкції США проти Росії
Раніше Главрел писав про те, що Сполучені Штати Америки ввели новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку з нападом РФ на Україну.
Під обмежувальні світи потрапили російські топ-чиновники, а також їх сім'ї.
Зокрема, Білий дім ввів санкції проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, а також дружини і дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
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