Україна працює з Туреччиною над новим винищувачем п'ятого покоління - деталі

Спільно з Туреччиною українські компанії працюють над новим винищувачем п'ятого покоління KAAN.

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Україна бере участь у створенні нового винищувача / колаж: Главред, фото: УНІАН, Turk Havachilik

Українські компанії спільно із турецькими колегами розробляють новий винищувач п'ятого покоління. Поки що всі розробки засекречені. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу "Українсько-турецькі відносини: співпраця, допомога, поточні та подальші ініціативи".

"У розробці перспективного винищувача п'ятого покоління KAAN допомагають українські підприємства. Частина розробників також бере участь у розробці його складових. На сьогодні ми ще не розкриваємо деталей з точки зору безпеки", – заявив дипломат.

Також він повідомив, що цей проєкт є дуже перспективним та після того, як його поставлять на озброєння у турецьку армію, він може зацікавити у українські повітряні сили.

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Посол України в Туреччині наголосив на тому, що сьогодні дві великі турецькі компанії: Baykar Makina, відома у нас виробництвом "байрактарів", та державна компанії TUSAŞ (TAI), закуповують українські двигуни реактивні та турбореактивні для використання на безпілотних апаратах.

"Також окремий проєкт з постачання вертолітних двигунів. Основними партнерами тут виступають українські компанії "Моторо Січ" та "Івченко Прогрес", – резюмував дипломат.

Треба сказати, що українські компанії співпрацюють із турецькими ще з лютого 2024 року. За інформацією деяких чиновників, саме українські виробники постачають туркам комплектуючі до двигунів.

Постачання Україні винищувачів та військової техніки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська авіабаза в Старокостянтинові Хмельницької області, де розташована 7-а бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, постійно піддається атакам російських окупаційних військ. Як повідомляє Reuters, удар по авіабазі 27 червня став черговим нагадуванням про труднощі, з якими стикається Київ, відновлюючи свої виснажені Військово-повітряні сили та готуючись до розгортання перших американських винищувачів F-16, які Росія прагне знищити.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 літаків F-16 і семи авіадвигунів, зазначивши, що перший літак буде доставлено "найближчим часом". Про це йдеться в листі міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, адресованому депутатам Палати представників і опублікованому на сайті парламенту.

Україна невдовзі отримає давно обіцяні винищувачі F-16 від кількох європейських країн, які прагнуть допомогти у війні з Росією. Українські пілоти наразі проходять навчання на іноземних військових базах, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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