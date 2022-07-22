Зеленський назвав мету угоди з РФ щодо "зернового коридору"

Зеленський і Путін / Офіс президента, УНІАН

Угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України вистояти у війні проти Російської Федерації.

Як сказав президент України Володимир Зеленський, завдяки цій угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт.

"Урожай цього року - а його вже збирають - також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, всього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 млрд доларів", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

"Є шанс не допустити глобальної катастрофи - голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема, в країнах, які нам допомагають. І це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні", - додав президент.

Зернова угода

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Ця угода буде діяти 120 днів, але передбачена можливість продовження.

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