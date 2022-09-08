Було 50 росгвардійців: партизани підірвали казарму окупантів у Мелітополі

Українські партизани підірвали базу окупантів у Мелітополі / Колаж фото УНІАН, з відкритих джерел

У Мелітополі, який захопили російські окупанти, сталася "бавовна". Потужні вибухи пролунали у районі місцевої школи №14, яку армія РФ перетворила на казарму. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

За попередніми даними, російську базу підірвали українські партизани. Видання повідомляє, що на момент вибуху всередині приміщення перебувало близько 50 бійців Росгвардії.

Також зазначається, що у школі окупанти облаштували "виборчу дільницю", де готувалися до проведення так званого "референдуму".

"Школу окупанти перетворили на казарму для Росгвардії (50 осіб особового складу) та виборчу дільницю для проведення псевдореферендуму. Є інформація, що туди завезли 3 автобуси агітаційного матеріалу. Подробиці уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили у соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.

Також відомо, що 7 вересня був знищений штаб "Єдиної Росії" у Мелітополі, де окупанти та колаборанти готувались до "референдуму". Штаб вони організували у захопленому приміщенні "Нової пошти".

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