Енергоблоки українських АЕС екстрено відключають після ракетних ударів РФ

В Україні відключають АЕС після ракетного удару РФ / НАЕК Енергоатом, УНІАН

Енергоблоки Хмельницької атомної електростанції в середу, 23 листопада, відключені від енергосистеми після масштабної ракетної атаки РФ.

Про це повідомив у Telegram голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій.

"В результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури, електромережі вимкнені і на даний час відсутня напруга в більшості громад області (крім Білогір'я, Теофіполя, Полонного і Волочиська). Крім того, частина міста Хмельницького без води. Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення-масові терористичні ракетні удари по об'єктах енергетики всієї країни", - написав він.

Крім того, Південноукраїнська АЕС (три блоки по 1000 МВт) також відключена від енергосистеми через ракетні обстріли російськими окупантами енергооб'єктів.

"Південноукраїнська АЕС-аварійна зупинка енергоблоків", - повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла",-написав міський голова Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС, Олександр Супрунюк у своєму Facebook.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" підтвердила потрапляння ракетами в ряд енергооб'єктів в середу і аварійні відключення світла по всій Україні.

Через попередню російську ракетну атаку 15 листопада від енергосистеми було відключено ХАЕС та один блок Рівненської АЕС.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

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