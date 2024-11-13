Енергетичний піт-стоп: чому в Україну повернулися відключення світла

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- З 7:00 до 20:00 для бізнесу та промисловості ввели обмеження електропостачання
- Причини обмежень: погіршення погоди, зниження імпорту та падіння потужності генерації
- Енергетики проводять "піт-стоп" — короткочасну перерву для термінових ремонтів, щоб відновити обладнання
У середу, 13 листопада, для бізнесу і промисловості ввели обмеження електропостачання. Причинами відключень світла є погіршення погодних умов, зменшення імпорту електроенергії та зниження потужності генерації. Про це повідомили в Укренерго та ДТЕК.
"Обмеження діють з 7:00 до 20:00. Головна причина відключень - енергообладнання сильно побите обстрілами, ситуація залишається складною", - пояснили в ДТЕК.відео дня
За словами енергетиків, в Україні змушені провести так званий "піт-стоп". Піт-стоп у цьому випадку — це коротка перерва, необхідна для проведення термінових ремонтів, що дає змогу швидко відновити обладнання та підготувати його до подальшої роботи.
Енергетики порівняли цей процес з технічною зупинкою в автогонках, де механіки швидко замінюють колеса і заправляють авто, щоб гонщик міг завершити гонку.
"Так само і з енергетикою. Це особливо важливо зараз, під час опалювального періоду. Енергетики працюють цілодобово, вони роблять все можливе, щоб повернути електроенергію", - зазначили в компанії.
В Укренерго основними факторами, що змусили ввести графіки обмеження, назвали три пичини. Першою є короткочасне зниження потужності маневрових електростанцій, що забезпечують стабільну роботу системи в періоди пікових навантажень. Крім того, останнім часом значно скоротилися обсяги імпорту електроенергії, а також суттєво знизилася продуктивність сонячних електростанцій через хмарну погоду. Ці фактори змусили енергетиків тимчасово обмежити постачання електроенергії для бізнесу.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, 13 листопада через дефіцит електроенергії на території кількох областей України ввели графіки обмежень. Обмеження потужності для промислових споживачів діять з 07:00 до 20:00.
Також відомо, що обмеження не торкнуться побутових споживачів. Причина відключень — дефіцит електроенергії через пошкодження після обстрілів та похолодання, повідомили в КМВА.
Як повідомляв Главред, ракетні удари по критичній інфраструктурі створюють серйозний дефіцит електроенергії, тому в Україні зима буде важкою. Експерти попереджають, що різке похолодання та удари по атомній енергетиці можуть спричинити відключення світла до 20 годин.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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