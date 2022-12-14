Постраждалого в полоні легендарного захисника Маріуполя Діанова вдало прооперували в США

У США місцеві медики провели досить складну операцію на правій руці легендарному українському морському піхотинцю Михайлу Діанову - одному з найвідоміших захисників Маріуполя. Про це повідомляється на офіційній сторінці футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) в Instagram, який і взяв на себе витрати на його лікування.
Повідомляється, що складна операція на правому плечі Діанова в лікарні міста Сент-Луїс (штат Міссурі) пройшла, на щастя, вдало.
Американські медики обіцяють, що після реабілітації права рука захисника Маріуполя знову буде повноцінно працювати.
Очікується, що вже скоро Діанов повернеться в Україну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Михайло Діанов, який дуже сильно постраждав в російському полоні, передав 3 мільйони грн, зібраних українцями на його лікування, "Асоціації сімей захисників "Азовсталі"".
"Як я і обіцяв починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Перші 3 млн гривень я перевів "Асоціації сімей захисників "Азовсталі"". Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають, яким сім'ям зараз найбільше потрібна допомога ", – сказав він.
До того, 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина "Пташка" Поліщук разом з Дмитром "Орестом" Козацьким.
Зокрема, в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Ердогана знаходяться Денис Прокопенко "Редис", Сергій Волинський "Волинь", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офіцери з командного складу полку "Азов".
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