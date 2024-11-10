'Елемент торгів': в РНБО зробили важливу заяву щодо 'мирних планів' Трампа

Росіяни можуть маніпулювати так званими "мирними планами Трампа", щоб здійснювати інформаційний тиск на Україну, зазначив Коваленко.

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В РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, Офіс президента України

Коротко:

Опубліковані в медіа "мирні плани" Трампа не мають підґрунтя до формування команди Трампа

Такі "плани" можуть бути елементом торгів або маніпуляцією для підвищення ставок

Опубліковані в медіа "мирні сценарії" для України до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа не мають жодних реальних підстав і є лише засобом для привернення уваги ЗМІ та окремих осіб. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що такі сценарії, які можуть з’являтися навіть у відомих медіа до формування команди Трампа та його інавгурації, не мають жодного реального підґрунтя і слугують для створення хайпу.

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"Паралельно із цим росіяни будуть цим дуже маніпулювати. Вони зацікавлені здійснювати інформаційний тиск певний і плутати українську, в тому числі, владу і українське суспільство, вкидаючи у західні медіа, в тому числі різного роду "джерельні" інформації про мир, про мирні сценарії, на що згодна Росія", - зазначив Коваленко.

За його словами, це, з одного боку, виступає як інструмент для "торгів", а з іншого — як маніпуляція, спрямована на підвищення "ставок" перед висуненням умов уже після інавгурації Дональда Трампа.

"До інавгурації нічого з цього не має жодного підґрунтя реальності. Це теорії фактично. До цього треба ставитися із підозрою", - наголосив керівник ЦПД при РНБО.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Що відомо про "мирні плани Трампа" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американський політик Дональд Трамп, який переміг на виборах у США у 2024 році, у своєму "мирному плані" може звернутися до Європи із закликом залучити війська для створення буферної зони між українською армією та ЗС Росії, повідомляє The Telegraph з посиланням джерела з його оточення. Як зазначають джерела, цей план став відомим після попередження президента України Володимира Зеленського про те, що умиротворення Росії може мати серйозні наслідки для Європи.

В адміністрації новообраного президента Трампа розглядають різні сценарії для завершення війни в Україні. Один із запропонованих планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

До офіційного вступу Трампа на посаду можуть розпочатися неофіційні переговори між ним та Росією, за підсумками яких Україні буде представлено проект угоди на яку вона може погодитися або ні, зазначив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

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