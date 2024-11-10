Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

Юрій Берендій
10 листопада 2024, 16:28
152
Росіяни можуть маніпулювати так званими "мирними планами Трампа", щоб здійснювати інформаційний тиск на Україну, зазначив Коваленко.
'Елемент торгів': в РНБО зробили важливу заяву щодо 'мирних планів' Трампа
В РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, Офіс президента України

Коротко:

  • Опубліковані в медіа "мирні плани" Трампа не мають підґрунтя до формування команди Трампа
  • Такі "плани" можуть бути елементом торгів або маніпуляцією для підвищення ставок

Опубліковані в медіа "мирні сценарії" для України до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа не мають жодних реальних підстав і є лише засобом для привернення уваги ЗМІ та окремих осіб. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що такі сценарії, які можуть з’являтися навіть у відомих медіа до формування команди Трампа та його інавгурації, не мають жодного реального підґрунтя і слугують для створення хайпу.

відео дня

"Паралельно із цим росіяни будуть цим дуже маніпулювати. Вони зацікавлені здійснювати інформаційний тиск певний і плутати українську, в тому числі, владу і українське суспільство, вкидаючи у західні медіа, в тому числі різного роду "джерельні" інформації про мир, про мирні сценарії, на що згодна Росія", - зазначив Коваленко.

За його словами, це, з одного боку, виступає як інструмент для "торгів", а з іншого — як маніпуляція, спрямована на підвищення "ставок" перед висуненням умов уже після інавгурації Дональда Трампа.

"До інавгурації нічого з цього не має жодного підґрунтя реальності. Це теорії фактично. До цього треба ставитися із підозрою", - наголосив керівник ЦПД при РНБО.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Що відомо про "мирні плани Трампа" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американський політик Дональд Трамп, який переміг на виборах у США у 2024 році, у своєму "мирному плані" може звернутися до Європи із закликом залучити війська для створення буферної зони між українською армією та ЗС Росії, повідомляє The Telegraph з посиланням джерела з його оточення. Як зазначають джерела, цей план став відомим після попередження президента України Володимира Зеленського про те, що умиротворення Росії може мати серйозні наслідки для Європи.

В адміністрації новообраного президента Трампа розглядають різні сценарії для завершення війни в Україні. Один із запропонованих планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

До офіційного вступу Трампа на посаду можуть розпочатися неофіційні переговори між ним та Росією, за підсумками яких Україні буде представлено проект угоди на яку вона може погодитися або ні, зазначив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

16:37Світ
"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

16:28Україна
Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

16:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Останні новини

17:10

На стилі, на спорті: посол Залужний поділився свіжим фото з дружиною

17:04

Як часто потрібно купати кота: ветеринар дав точну відповідьВідео

16:56

Почнеться "чорна смуга": що в жодному разі не можна дарувати - прикмети 11 листопада

16:37

"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

16:34

Навіщо насправді потрібна кнопка не ремені безпеки

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
16:33

Смерть В'ячеслава Узєлкова: де і коли прощатимуться з боксером

16:28

"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

16:06

Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

16:00

Виклик для найуважніших: потрібно знайди відмінності на картинці за 25 секунд

Реклама
15:41

Еліта армії РФ знищена: в ГУР розкрили деталі розгрому псковських десантниківВідео

15:26

Поля всіяні "двохсотими": бійці ДШВ розгромили "елітні" частини армії РФВідео

15:20

Майже нереальне завдання для найуважніших: знайти барса на засніжених скелях

15:07

Переговори з РФ стануть умовами капітуляції України: Хара дав невтішний прогноз

15:05

США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли

15:02

Як відучити собаку гавкати в не потрібний момент: цінна порада експерта

14:49

П'яний комбриг розбився в ДТП: деталі самоліквідації генерала-"м'ясника" РФ

14:47

Окупанти зібрали 50-тисячне угруповання: у ЗМІ розповіли, де РФ готує наступ

14:14

Накриє туман та падатиме дрібний дощ: де в Україні очікується антициклон

13:51

Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет – ЗеленськийВідео

13:42

22-річний популярний співак розповів, чому йде від мами свого первістка

Реклама
13:27

Чому коти так люблять мнути лапами людину: ветеринари дали цікаву відповідь

13:01

Носки будуть білосніжними: один компонент видалить навіть стійкі забруднення

13:00

Щодня 1500 загиблих: РФ зазнала найбільших втрат на війні з Україною

12:52

Фашизація зашкалює: у РФ вчителі наділи "патріотичні шапочки" з фольгиФотоВідео

12:50

Бур'яни загинуть на корені за допомогою 1 "чарівного" розчину і це не хімія

12:10

Солдати КНДР добровільно пішли на смерть, воюючи проти України: WSJ розкрило причини

11:49

Ворог готує новий небезпечний удар: на яке місто націлились - ОТУ "Луганськ"

11:45

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

11:45

Ракети SCALP і Mistral для ЗСУ: Франція оголосила про нові поставки Україні

11:43

Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 листопада

11:41

У РФ масштабна пожежа та детонація: ЗСУ завдали удару по найціннішому - де влучили

11:30

Хочу одружитися: Кіркоров поскаржився на проблемну доньку

11:24

Підрахунок голосів на виборах у США завершено: скільки отримав Трамп

10:40

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

10:35

Абсолютний рекорд: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити

09:52

Фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 листопада: Овнам - розтрати, Ракам - шанс

09:43

У Харкові лунають вибухи: окупанти цинічно атакують місто КАБами

09:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 листопада (оновлюється)

09:39

Гороскоп Таро на тиждень з 11 до 17 листопада: Терезам - плутанина, Ракам - проблеми

09:26

Щонайменше чотири вибухи: в аеропорту Маріуполя уразили ППО загарбників

Реклама
09:17

В аеропортах ввели план "Килим": безпілотники масовано атакують Москву і область

08:57

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 листопада: Леву потрібна тиша, Ракам - терпіння

08:43

ЗСУ "тиснуть" на ворога в Курській області та мають успіхи на Донеччині - ISW

08:32

Одразу три області України палають: ворог завдав масштабного удару - деталіФото

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

07:48

Важлива точка для армії РФ у вогні: Брянськ охопили вибухи внаслідок атаки БпЛА

06:40

Чого чекати Україні від другого президентства Трампа?Погляд

05:47

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

05:00

Яке сьогодні свято 10 листопада 2024: чому не можна позичати гроші цього дня

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти