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США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли

Юрій Берендій
10 листопада 2024, 15:05
1495
В українському МЗС наголосили на принципі "нічого про Україну без України" коментуючи заяву Туска щодо рішення США про припинення війни в України.
США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли
У МЗС відповіли на заяву Туска з приводу "рішень" США / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Коротко:

  • В МЗС відреагували на заяву Дональда Туска щодо оголошення США дати припинення вогню в Україні
  • Речник МЗС наголосив, що саме Україна має визначати шлях до миру

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що США можуть готувати значущі "рішення" щодо України. У Міністерстві закордонних справ нагадали, що лише Україна має право визначати свій шлях до миру. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Речник МЗС України Георгій Тихий подякував прем'єру Польщі за підтримку принципу "нічого про Україну без України" і підкреслив необхідність його дотримання.

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Він також наголосив, що визначати шлях до миру має право тільки Україна, адже війна триває саме на її території.

"Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру", - сказав він.

За його словами, справедливе завершення російської агресії з повагою до суверенітету й територіальної цілісності України, а також до міжнародного права й Статуту ООН відповідає інтересам усіх миролюбних країн.

Що цьому передувало

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що невдовзі можуть з’явитися важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону дії перемир’я та гарантій безпеки для країни, повідомляє "Польське радіо".

За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації в Україні ще перебуває на етапі підготовки, хоча деякі його деталі вже стали відомі завдяки ЗМІ.

Туск прогнозує, що найближчим часом ці декларації будуть оголошені офіційно.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – додав він.

Дональд Туск також резюмував, що "Рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

План закінчення війни від Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза повідомив, що майбутня адміністрація планує зосередитися на досягненні миру в Україні, замість сприяння поверненню окупованих Росією територій.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вже досягнуто домовленості про підготовку зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом, і команди сторін розпочнуть підготовчу роботу для організації цієї події.

Водночас видання The Telegraph з посиланням на оточення Трампа повідомляє, що в межах свого "мирного плану" Трамп може закликати Європу до розгортання військ для створення буферної зони між українською армією та російськими силами. Це стало відомо після того, як президент Зеленський застеріг, що спроба умиротворення Росії може призвести до небезпечних наслідків для Європи.

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