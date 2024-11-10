США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли

В українському МЗС наголосили на принципі "нічого про Україну без України" коментуючи заяву Туска щодо рішення США про припинення війни в України.

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У МЗС відповіли на заяву Туска з приводу "рішень" США / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

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В МЗС відреагували на заяву Дональда Туска щодо оголошення США дати припинення вогню в Україні

Речник МЗС наголосив, що саме Україна має визначати шлях до миру

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що США можуть готувати значущі "рішення" щодо України. У Міністерстві закордонних справ нагадали, що лише Україна має право визначати свій шлях до миру. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Речник МЗС України Георгій Тихий подякував прем'єру Польщі за підтримку принципу "нічого про Україну без України" і підкреслив необхідність його дотримання.

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Він також наголосив, що визначати шлях до миру має право тільки Україна, адже війна триває саме на її території.

"Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру", - сказав він.

За його словами, справедливе завершення російської агресії з повагою до суверенітету й територіальної цілісності України, а також до міжнародного права й Статуту ООН відповідає інтересам усіх миролюбних країн.

Що цьому передувало

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що невдовзі можуть з’явитися важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону дії перемир’я та гарантій безпеки для країни, повідомляє "Польське радіо".

За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації в Україні ще перебуває на етапі підготовки, хоча деякі його деталі вже стали відомі завдяки ЗМІ.

Туск прогнозує, що найближчим часом ці декларації будуть оголошені офіційно.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – додав він.

Дональд Туск також резюмував, що "Рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

План закінчення війни від Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза повідомив, що майбутня адміністрація планує зосередитися на досягненні миру в Україні, замість сприяння поверненню окупованих Росією територій.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вже досягнуто домовленості про підготовку зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом, і команди сторін розпочнуть підготовчу роботу для організації цієї події.

Водночас видання The Telegraph з посиланням на оточення Трампа повідомляє, що в межах свого "мирного плану" Трамп може закликати Європу до розгортання військ для створення буферної зони між українською армією та російськими силами. Це стало відомо після того, як президент Зеленський застеріг, що спроба умиротворення Росії може призвести до небезпечних наслідків для Європи.

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