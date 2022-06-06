Ледве втік від ЗСУ: на Запоріжжі поранили заступника командира спецполку Кадирова

На Запоріжжі поранили заступника командира спецполку Кадирова / Baza, скріншот

У селищі Комишуваха Запорізької області отримав поранення заступник командира спецполку ім. Ахмата Кадирова підполковник Межед Уцмігов (позивний "Моджахед").

Попередньо, Уцмігов потрапив під вогонь української артилерії вдень у четвер, 2 числа, пише Telegram-канал Baza.

"Моджахед" зі співробітниками чеченського спецполку сидів у засідці в одному з будинків Камишовахи. Там вони влаштували так звану вогневу точку, щоб прикрити прохід іншої групи окупантів.

Почався артобстріл, в будівлю влучив снаряд. Високопоставлений "кадировець" з підлеглими встиг вибігти з дому, але був поранений в ногу і отримав контузію, пише Baza.

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Також ми повідомляли, що співробітники Служби безпеки України отримали доступ до телефону одного з кадирівців. На ньому українські спецслужби знайшли безліч дублів для зйомки чергового "героїчного" ролика для сервісу TikTok.

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