Окупанти 'відгребли' на півдні, ЗСУ просуваються біля Вербового й Роботиного

У районі Мар'їнки ворог закидає українських захисників "м'ясом". Росія атакує у районах Сєвєрного та Авдіївки.

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ЗСУ рухаються вперед / Колаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 окрема механізована бригада

Українські захисники "потихеньку" продовжують просування у районі Вербового та Роботиного на Мелітопольському напрямку, розповів в ефірі телемарафону речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

За словами Штупуна, Росія зосередила сили, зокрема, біля Авдіївки, яку намагається оточити.

"Минулої доби ворожа авіація завдавала ударів, зокрема, біля Авдіївки, Роботиного і Вербового. Зокрема, біля Авдіївки ворог намагається оточити це місто, а Роботине і Вербове - там ми, скажімо, потихеньку йдемо вперед", - відповів Штупун. відео дня

У зоні "Таврії" ворог намагався прорватися у районах Сєвєрного та Авдіївки.

Окремо Штупун зауважив ситуацію навколо Мар'їнки.

"На Мар'їнському напрямку окупанти вже вкотре атакували населені пункти Мар'їнки. Зафіксовано намагання просуватися в районі Побєди. Зафіксовано 10 невдалих спроб противника витіснити наші підрозділи з займаних позицій. Загалом, у районі Мар'їнки вже протягом досить довгого періоду фіксується по 10-15 (груп - Главред) ворожої піхоти. Це мотострільці та "Шторм-Z". Періодично окупанти прикривають її технікою, яку успішно втрачають", - пояснив представник "Таврії".

На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція.

"Зокрема, в районі Вербового наші підрозділи потихеньку витісняють противника, змушують відходити і закріплюються на досягнутих рубежах. Продовжується потужна контрбатарейна боротьба і виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - сказав Штупун.

Російські втрати

Тільки за тиждень воїни "Таврії" знищили 46 артилерійських систем і мінометів противника, а ще 25 пошкодили.

"Росіяни цинічно продовжують порушувати правила ведення війни. Фіксуються випадки переодягання ворога в українську військову форму та ведення у такому вигляді бойових дій", - звернув увагу Штупун.

Загальні втрати ворога за минулу добу склали 159 осіб. Знищено 39 одиниць російської військової техніки: один танк, 6 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 27 різних БПЛА, 2 авто і одну одиницю спецтехніки. Ворог втратив 3 склади БК минулої доби.

Ведучі поцікавилися й ситуацією за "лінією Суровікіна".

"Це укріплені посадки з різними укріпленими дотами, між ними - мінні поля зазвичай, досить грамотно розставлені невеликі підрозділи ворога майже на всіх перехрестях і робота авіації противника", - відповів Штупун.

Війна в Україні - останні новини

6 вересня з'явилась інформація про прорив оборони окупантів у Роботиному. ЗСУ мали успіх також у Новопрокопівці й закріплювалися на досягнутих рубежах. Водночас Інститут вивчення війни фіксував просування ЗСУ й у районі Вербового.

На думку аналітиків, атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили.

Вже сьогодні, 24 вересня, у Східному угрупуванні ЗСУ підтвердили, що захисники перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку.

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