Як каже експерт, застосування авіації в Росії досить обмежене. І тому вони в принципі не можуть влаштувати килимові бомбардування.

Експерт розповів, чи активізують вороги ракетні удари по Україні після атак дронів по РФ / Колаж фото УНІАН

Арсенал Росії до певної міри вичерпаний, що, зі зрозумілих причин, прямо впливає на можливості окупантів наносити ракетно-бомбові удари по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду сказав співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Сьогодні вона вже, в основному, вичерпала ресурси. Колись, в 2014-2015 році, коли знищувалися наші підрозділи з території Росії, дійсно була загроза ескалації з боку РФ. Ця небезпека, крім того, що Україна була дуже слабка в мілітарному плані, сприймалася реально, тому що було уявлення, що якщо Росія застосує авіацію, то все. Росія дійсно має Військово-космічні сили і протиставити їм нічого не можна. Зараз ми переконалися, що застосування авіації в Росії досить обмежене – навіть якби вони і хотіли влаштувати щось на зразок килимових бомбардувань, то вони вже не мають такої можливості. Тому що в України вже є ППО, і ми розуміємо, на що здатні Військово-повітряні сили. Ті ж бомбардувальники РФ наносили удари з безпечної відстані, тому глибокий тил Росії і російські пілоти розуміли, що вони в комфорті, і що туди нічого не дістане. Але зараз ситуація змінилася, і арсенал Росії до певної міри вичерпаний", − сказав він.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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