Експерт передрік Росії розкол до кінця року: з'явився новий прогноз / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

До кінця поточного року ЗСУ повинні розгромити російських окупантів на полі бою. Після чого країна-агресор, РФ розпадеться на окремі частини. Такий прогноз зробив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Я думаю, все закінчиться на полі бою в цьому році, до кінця року. Зараз українська армія взяла на себе всю ініціативу: і стратегічну, і оперативно-тактичну практично протягом всієї лінії фронту. Тому я думаю, що за 2 -2,5 місяці питання буде вирішено з російською армією на окупованій території України. Вона буде або знищена, або видавлена на територію Росії, а саме цей рух – розгром російської армії – швидше за все, призведе до певних дій в російській верхівці і російському політикумі. І, напевно, ми побачимо нову Росію", - заявив він.

Експерт також припустив, що Росія розділиться на окремі республіки.

"Ми побачимо нові республіки, які будуть організовані на території Росії за участю військових в тому числі. Якщо їх усіх не перестріляють і не перерубають ФСБ і МВС РФ", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, на думку політолога Олега Соскіна, мобілізація в РФ поки не призведе до масових протестів, проте вже через кілька місяців, у січні-лютому 2023 року, країну-агресора чекають бунти.

Крім того, на думку російського соціолога Ігоря Ейдмана, Путін може піти з поста президента Російської Федерації протягом наступного року.

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