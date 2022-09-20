Експерт пояснив, чому ЗСУ важливо бити по військових об'єктах в межах Росії / Фото УНІАН

Відкидання окупантів за межі українсько-російського кордону не призведе до того, що російська армія перестане обстрілювати зі своєї території міста України. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телевізійного каналу Freedom.

"Ми повинні розуміти, що нанесення ударів по військовій інфраструктурі, яка не розташовується на території України, саме для захисту нашого цивільного населення, є абсолютно законними діями, не є порушенням міжнародного військового права. Противник повинен розуміти, що кордон ‒ умовна лінія на землі, а об'єкти, знищення яких здатне ліквідувати загрозу життю і здоров'я наших громадян, є абсолютно законними цілями", ‒ сказав фахівець.

За його словами, мова йде про окремі удари по базах і позиціях російських окупантів, з яких ведеться обстріл української території ‒ не тільки в Бєлгороді, але і в інших місцях, де вони будуть виявлені.

"Наші союзники про це говорять відкрито. Підтвердженням моїх слів є передача артилерійських боєприпасів Excalibur калібром 155 міліметрів, які можуть завдавати ударів на відстані до 60 кілометрів, і які призначені для високоточного знищення окремих об'єктів, тих же систем ППО C-300, і для нас не важливо, де вони знаходяться", ‒ говорить Грабський.

Фахівець також зазначив, що Україна, маючи достатньо коштів, може забезпечити буферну зону на відстані 300 кілометрів від свого кордону. Однак у найближчій перспективі засобів ураження об'єктів в районі Каспійського моря, звідки наносяться ракетні удари з авіації, в України не буде.

"Що стосується Каспію, ми туди не можемо дотягнутися, але ефективність використання цих об'єктів досить обмежена. Пуск такої ракети засікається, наші системи ППО навчилися більш-менш ефективно з цим працювати. І рівень ефективності нашої ППО виріс в рази", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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