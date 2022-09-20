УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт пояснив, чому ЗСУ важливо бити по військових об'єктах в межах Росії

20 вересня 2022, 01:35

Як каже експерт, мова йде про окремі удари ЗСУ по базах і позиціях російських окупантів - тим, з яких ведеться обстріл української території

ВСУ, вибух
Експерт пояснив, чому ЗСУ важливо бити по військових об'єктах в межах Росії / Фото УНІАН

Відкидання окупантів за межі українсько-російського кордону не призведе до того, що російська армія перестане обстрілювати зі своєї території міста України. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телевізійного каналу Freedom.

"Ми повинні розуміти, що нанесення ударів по військовій інфраструктурі, яка не розташовується на території України, саме для захисту нашого цивільного населення, є абсолютно законними діями, не є порушенням міжнародного військового права. Противник повинен розуміти, що кордон ‒ умовна лінія на землі, а об'єкти, знищення яких здатне ліквідувати загрозу життю і здоров'я наших громадян, є абсолютно законними цілями", ‒ сказав фахівець.

За його словами, мова йде про окремі удари по базах і позиціях російських окупантів, з яких ведеться обстріл української території ‒ не тільки в Бєлгороді, але і в інших місцях, де вони будуть виявлені.

"Наші союзники про це говорять відкрито. Підтвердженням моїх слів є передача артилерійських боєприпасів Excalibur калібром 155 міліметрів, які можуть завдавати ударів на відстані до 60 кілометрів, і які призначені для високоточного знищення окремих об'єктів, тих же систем ППО C-300, і для нас не важливо, де вони знаходяться", ‒ говорить Грабський.

Фахівець також зазначив, що Україна, маючи достатньо коштів, може забезпечити буферну зону на відстані 300 кілометрів від свого кордону. Однак у найближчій перспективі засобів ураження об'єктів в районі Каспійського моря, звідки наносяться ракетні удари з авіації, в України не буде.

"Що стосується Каспію, ми туди не можемо дотягнутися, але ефективність використання цих об'єктів досить обмежена. Пуск такої ракети засікається, наші системи ППО навчилися більш-менш ефективно з цим працювати. І рівень ефективності нашої ППО виріс в рази", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини України Сергій Грабський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:35

Експерт пояснив, чому ЗСУ важливо бити по військових об'єктах в межах Росії

01:28

Дайте іноагента тій жінці, яка співає: Брежнєва відреагувала на скандальну заяву ПугачовоїВідео

00:51

Прикмети на 20 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб велику удачу в будинок залучитиВідео

19 вересня, понеділок
23:50

Окупантів чекає "котел": найближчим часом ЗСУ готові оточити Лиман - АрестовичВідео

23:31

Пропагандистка Скабєєва приголомшила "правдою" всіх росіянВідео

Реклама
22:59

Кіркоров розлютився, почувши про Пугачову

22:59

"Помста неминуча!": українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер" і отримала важливі даніВідео

22:55

"Нагадує стосунки з абьюзером": Осадча розповіла, чому не можна "озиратися" на росіян

22:36

В Україні впали ціни на гречку: скільки коштує купити крупуВідео

22:05

У РФ відреагували на прохання провести "референдум" в "ЛДНР"Відео

22:03

Хоч зубами вигризай: як швидко відмити чашку від слідів чаю і кави

21:34

Зеленський терміново скликав Ставку верховного головнокомандувача: подробиціВідео

21:31

Бігти або здаватися в полон: Зеленський розповів, як окупантам вдасться вижити

21:28

Приносять багатство та неймовірний прибуток: 5 жіночих імен, які зроблять чоловіка успішнимВідео

21:04

Бойовики "ЛДНР" просяться в РФ і вимагають негайно провести "референдум": у Зеленського відповілиВідео

20:44

Воював у Чечні та на Донбасі: ЗСУ ліквідували російського депутата

20:42

Вся Україна плаватиме: синоптики попередили про потужний циклон і різке похолоданняВідео

20:41

ФСБшники "качають" ПутінаПогляд

20:28

Кароль відреагувала на пропозицію позбавляти зірок-запроданців почесних званьВідео

20:15

Кіно та серіали стануть доступнішими для криптофанів: біржа WhiteBIT уклала партнерську угоду з Netflix актуально

Реклама
20:10

Прикмети на 21 вересня: які 4 речі не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці, щоб в біду не потрапитиВідео

20:00

Російські окупанти в пастці, у них вже не з'явиться мотивація - АндрусівВідео

19:57

Німеччина віддасть ЗСУ ще чотири установки Panzerhaubitze 2000 - Міноборони ФРНВідео

19:50

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

19:46

Росіяни думають здаватися в полон на Херсонщині, керівництво виходить на зв'язок з ЗСУ - ОК "Південь"Відео

19:34

Зенітник з 95-ї бригади збив 12 ворожих "Орланів" і вертоліт "Алігатор"Відео

19:23

Казка закінчиться швидко: 3 найбільш нестерпних чоловіки за знаком зодіакуВідео

19:14

Прийшла в улюблених прикрасах королеви: Меган Маркл розридалася на похоронах Єлизавети IIВідео

19:06

"Це ва-банк": пропагандистка Симоньян назвала умову повномасштабної війни України і РФ

19:03

Гороскоп на завтра 20 вересня 2022: Тільцям - небезпека, Ракам - заздрість, Дівам - втратаВідео

18:52

Визнання РФ країною-спосором тероризму: посол розповіла, чому процес затягуєтьсяВідео

18:43

Аллу Борисівну треба підтримувати двома рукамиПогляд

18:30

"У Росії бояться паніки": аналітик розповів, чому Кремль боїться розповісти про втрати в УкраїніВідео

18:06

Запроданка Лорак з'явилася в Instagram і заговорила про кохання

18:04

"Українські дівчата найгарніші": супермодель Аліна Байкова показала ніжки в божевільному міні

17:57

Маніакальні та деспотичні: 5 імен чоловіків, які підозрюють коханих у зрадіВідео

17:52

Скільки порошку засипати у пральну машину: ідеальна пропорція, яку має знати кожна господиня

17:48

"Ризики контрольовані": в НБУ розповіли, яким буде курс валют в УкраїніВідео

17:48

Два брати загинули в різних місцях з різницею в три дні: трагічна історія закарпатських бійцівВідео

17:37

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку і установки Mars IIВідео

Реклама
17:29

Для чого потрібен вітамін D: в чому небезпека його нестачі

17:18

Неймовірний місяць: 4 знаки зодіаку будуть щасливі в коханні в жовтніВідео

17:01

"У Кремлі не можуть оголосити про припинення війни": Андрусів назвав причинуВідео

16:59

Останній подарунок від сина: Чарльз III залишив Єлизаветі II прощальну записку в надгробному вінкуВідео

16:56

"Пишаюся і захоплююся": Лайма Вайкуле прямо підтримала Аллу Пугачову в боротьбі з Кремлем

16:44

Білогорівка зачищена від окупантів: ЗСУ звільнили селище на ЛуганщиніВідео

16:15

Масові поховання в Ізюмі: Пєсков цинічно назвав це "сценарієм Бучі"Відео

16:12

Між силами ЗСУ та берегом Дніпра: окупантів загнали в капкан на півдніВідео

16:10

Окупанти обстріляли Донецьк і вбили 13 людей: у Міноборони розкрили хитрий план РосіїВідео

16:08

Кінець інтелектуальної комедії: Вуді Аллен завершує режисерську кар'єруВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти