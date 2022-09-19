До Нового року очікування: військовий експерт дав новий прогноз щодо боїв на фронті

Ваоенний експерт дав новий прогноз щодо боїв на фронті / Фото УНІАН

Бійці ЗСУ зараз активно контрнаступають і, таким чином, вже до Нового року українське військо може вийти на кордони УСССР 1991 року. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в ефірі телемарафону FreeДОМ.

"По всій довжині фронту, а це більше тисячі кілометрів, українськими військами проводяться наступальні і контрнаступальні дії, а також підготовка до проривів і звільнення певних територій. Таким чином, знищення російського угруповання на Правобережжі відбудеться протягом місяця-півтора. Звільнення Херсона - максимум два місяці. У такі ж терміни можуть статися каскадні розриви фронту і його обвалення Запорізького фронту. Російські війська не витримають того валу вогневої потужності, яка на них обрушиться", ‒ розповів експерт.

При цьому Світан зазначив, що далі цілком можливий новий вихід ЗСУ на донецький фронт. А далі в залежності від поставлених завдань – відхід на Мелітополь або Маріуполь (або ж відразу в обох цих напрямків).

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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