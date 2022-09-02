УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт пояснив, як ЗСУ зруйнували міф про російську "другу армію світу"

2 вересня 2022, 03:15

Військовий експерт Олександр Мусієнко назвав причини, за якими армія Російської Федерації виявилася набагато слабшою, ніж припускав весь світ.

окупанти, техніка
Експерт пояснив, як ЗСУ зруйнували міф про російську "другу армію світу" / колаж ЗСУ

Є цілком певні причини, за якими армія російських окупантів виявилася набагато слабшою, чим припускали фахівці і світова громадськість. Про це відомий військовий експерт Олександр Мусієнко розповів в ефірі телеканалу FREEDOM.

На його думку, крім корупції, російську армію послабило неправильне планування Генштабу, і, в першу чергу, недооцінка ЗСУ.

"Це завжди бажання дивитися зверхньо на своїх сусідів і недооцінювати. Це теж зіграло велику роль, адже планування і організація проведення будь-якої військової операції має надзвичайно важливе значення. І ми бачимо серію помилок, які допустила російське військове командування. Яке призвело до того, що у них немає якихось успіхів стратегічних у війні проти України. Вони несуть суттєві втрати, фактично були змушені відступати як з Київського, Чернігівського напрямків, так і з-під Харкова", - сказав експерт.

Видео дня

Як вважає Мусієнко, все перераховане вище свідчить про те, що в армії окупантів є системні проблеми.

"Справа в тому, що номінально, якщо подивитися на папері, то армія дуже велика, дуже багато техніки і озброєнь. Але по факту, коли вони стикаються з тим, що необхідно зі складів знімати ті чи інші системи озброєння, виявляється, що дуже багато некомплекту. Або розкрадалося, або немає в наявності, або в непридатному стані і т.д.", ‒ підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

Інші новини:

ЗСУ Олександр Мусієнко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:15

Ускладнення діабету та поява тромбів: скільки можна їсти бананів, щоб не зашкодити організму

03:50

Наймодніше фарбування 2022: 4 головних відтінки осені, які підійдуть буквально всім

03:20

Найсмачніша вечеря за 20 хвилин на швидку руку: простий рецептВідео

03:15

Експерт пояснив, як ЗСУ зруйнували міф про російську "другу армію світу"Відео

02:45

Як відіпрати шторку для ванної: 3 ефективних способи від бруду, жовтизни і цвілі

Реклама
02:10

Зливи атакують: три області України чекає справжній погодний "армагеддон"Відео

01:33

"Як же ви себе загубили": Волочкова шокувала знімками зі свого дитинства і молодості

01:12

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса розповіла, як справляється з горемВідео

01:04

Гороскоп на тиждень 5-11 вересня: Овнам - великий куш, Близнюкам - пастка, Водоліям - виконання мріїВідео

00:51

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

00:40

Катерина Репяхова прокоментувала своє розставання з Віктором Павликом

01 вересня, четвер
23:52

Сидіть вдома: виїзд чоловіків за кордон під заставу неочікувано вирішили відтермінуватиВідео

23:44

Соловйов знову причепився до Пугачової

23:26

"Заходитимо та знищуватимемо": Подоляк розкрив плани щодо звільнення всієї УкраїниВідео

23:13

Діти Пугачової і Галкіна прийшли на перше вересня в школуВідео

22:51

Відома танцівниця з Росії назвала себе українкою, щоб потрапити на Танці з зірками у ФранціїВідео

22:32

Росія вже почала "розхитуватися" й скоро втратить свої "колонії" - Данілов

22:09

Удача та гроші потечуть рікою: які 4 імені несуть чудовий успіх кожномуВідео

22:08

Гороскоп на вересень 2022 для Водоліїв: що чекає в любові, фінансах і на роботіВідео

21:41

Зібрали 19 млн грн: "Океан Ельзи" розповіли, скільки зібрали грошей для України і на що витратять

Реклама
21:38

"Іноді краще мовчати": у Зеленського відповіли Лукашенку на його скандальну заявуВідео

21:13

Повідомляли РФ, куди бити ракетами по ЗСУ: у Миколаєві викрили поліцейського з дружиноюВідео

21:12

"Можна потрапити до підвалу": співробітниця ЗАЕС поскаржилася на умови роботи в окупаціїВідео

21:02

Екс-депутат Держдуми РФ дав прогноз, чи розпадеться Росія на десятки держав

20:49

Вдарять сильні морози: синоптики розповіли про холодний циклонВідео

20:45

Україна і російський "скотний двор": наскільки ж різні у нас дітиПогляд

20:36

Гороскоп на вересень 2022: Козероги досягнуть небачених висот у кар'єрі й отримають великий прибутокВідео

20:31

"За дві години можна було послухати тільки казки "Росатому": Подоляк розніс візит МАГАТЕ на ЗАЄСВідео

20:27

Американський мільярдер попрацював комбайнером на РівненщиніФото

20:25

"Вже навіть пиво не бере": дружина окупанта розповіла, як злякалася вибухів у КримуВідео

20:20

Експерт спрогнозував, коли в окупантів підуть критичні проблеми зі снарядамиВідео

20:10

Прикмети на 3 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

19:59

У Зеленського розкрили сценарій контрнаступу ЗСУ і назвали головні напрямкиВідео

19:44

Подоляк відреагував на маячню Путіна щодо нової "мети" війни в УкраїніВідео

19:33

Під Вугледаром ЗСУ ліквідували командира спецпризначенців окупантів РФВідео

19:28

Крим перестав бути центром циклонуПогляд

19:26

Захищав Київ і Донбас: окупанти вбили під Авдіївкою українського спортсмена – призера ЧС

19:25

Гороскоп на вересень 2022: Стрільці стануть багатіями місяцяВідео

19:20

Глава МАГАТЕ покинув територію Запорізької АЕС: перші результатиВідео

19:19

Росія зазнає втрат та відчуває дефіцит людських ресурсів - APВідео

Реклама
19:04

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

19:03

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук захопила підтягнутим тілом і бронзовою засмагою в Монако

18:58

"Якого біса": у Зеленського відповіли Макрону стосовно посередництва Ірану в переговорах з РФВідео

18:50

День нотаріату 2022 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

18:43

Кадиров погрожує Кремлю через заборону мусульманської книги: натякає на відділення і джихадВідео

18:41

РФ через провал окупантів поставила новий дедлайн для захоплення сходу УкраїниВідео

18:37

Кому належать права на трансляцію матчів Премʼєр-ліги: підсумки пресконференції футбольних клубів

18:34

Вибухи і дим біля Антонівського мосту: стало відомо про нову "бавовну"Відео

18:33

Макрон виправдався, чому хоче продовжувати діалог з ПутінимВідео

18:30

На початку вересня буде потужна магнітна буря: попередження українцямВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти