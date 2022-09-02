Експерт пояснив, як ЗСУ зруйнували міф про російську "другу армію світу" / колаж ЗСУ

Є цілком певні причини, за якими армія російських окупантів виявилася набагато слабшою, чим припускали фахівці і світова громадськість. Про це відомий військовий експерт Олександр Мусієнко розповів в ефірі телеканалу FREEDOM.

На його думку, крім корупції, російську армію послабило неправильне планування Генштабу, і, в першу чергу, недооцінка ЗСУ.

"Це завжди бажання дивитися зверхньо на своїх сусідів і недооцінювати. Це теж зіграло велику роль, адже планування і організація проведення будь-якої військової операції має надзвичайно важливе значення. І ми бачимо серію помилок, які допустила російське військове командування. Яке призвело до того, що у них немає якихось успіхів стратегічних у війні проти України. Вони несуть суттєві втрати, фактично були змушені відступати як з Київського, Чернігівського напрямків, так і з-під Харкова", - сказав експерт.

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Як вважає Мусієнко, все перераховане вище свідчить про те, що в армії окупантів є системні проблеми.

"Справа в тому, що номінально, якщо подивитися на папері, то армія дуже велика, дуже багато техніки і озброєнь. Але по факту, коли вони стикаються з тим, що необхідно зі складів знімати ті чи інші системи озброєння, виявляється, що дуже багато некомплекту. Або розкрадалося, або немає в наявності, або в непридатному стані і т.д.", ‒ підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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