УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт пояснив, як і коли розвалиться путінська вертикаль влади в Росії

1 серпня 2022, 17:01

Експерт з довгострокових стратегій Євген Глібовицький розповів про те, коли почне розсипатися путінська вертикаль влади, яку той будував з 2000 року.

Путін, Кремль
Експерт пояснив, як і коли розвалиться путінська вертикаль влади в Росії / ua.depositphotos.com

Путінська вертикаль влади буде міцною дуже довго, але потім в один момент розсиплеться. Про це в коментарі заявив експерт з довгострокових стратегій Євген Глібовицький, повідомляє портал "Новий час".

"Росія є дуже централізованою системою, якій за великим рахунком немає альтернатив. Але, зміцнюючи вертикаль влади, Путін робить її менш гнучкою, але і більш крихкою. Тому вона буде виглядати міцною до останнього дня, а потім в один момент розсиплеться", — упевнений експерт.

Як каже Глібовицький, наслідки такого кроку передбачити вкрай важко.

"Мені здається, що ті суб'єкти федерації, які мають більше можливостей, спробують утримати контроль на своїй території, але таких територій дуже небагато, це переважно європейська територія Росії. І частина російських еліт вже, мабуть, здогадуються, що їм доведеться виступати в незвичайних ролях найближчим часом", — підсумував він.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
новини Росії Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:39

Путін як Невський, а ЗСУ- "безбожники": у РФ насмішили виправданням варварської агресії

17:11

Війна в Україні та її наслідки для Росії і Путіна – чат із соціологом Ігорем Ейдманом

17:10

План трьох "Д" з максимальним ударом по військах РФ: Подоляк назвав сценарій контроперації ЗСУВідео

17:06

"Ми чули крики": окупанти змусили полоненого "Волину" коментувати теракт в ОленівціВідео

17:02

Як почистити пральну машину від накипу: 3 прості "домашні" способи, які збережуть вашу техніку

Реклама
17:01

Експерт пояснив, як і коли розвалиться путінська вертикаль влади в Росії

16:59

РФ збирає новий ударний кулак: експерти назвали головний напрямок атакиВідео

16:56

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв: криза, армія та небезпека

16:54

Світлана Лобода розповіла, коли повернеться до РФ

16:49

"Стратегічна мета": Хара пояснив, чому Україна має зруйнувати Кримський містВідео

16:44

Прикмети на 2 серпня: які 3 речі не можна робити в день Іллі, щоб не привернути бідуВідео

16:29

Астролог попередила про те, які небезпеки несе з собою серпень для УкраїниВідео

16:24

Україна отримала нову партію потужних HIMARS - РезніковВідео

16:09

"Спочатку - знищення окупантів": Данілов назвав умову переговорів з РФВідео

16:03

Останнє хвастощі: кадировця під час запису відео для Tik-Ток знищили ЗСУВідео

15:58

У Каховці партизани підірвали машину разом з колаборантом, він у реанімації - ЗМІВідео

15:55

ЗСУ звільнили понад 40 пунктів на Херсонщині: ситуація критична, людям слід виїжджати - ОВАВідео

15:53

Актор з серіалу "Кріпосна" пішов на фронт захищати Україну

15:41

Гороскоп на серпень 2022 для Козерогів: різкі зміни, зниження доходу і любовний трикутникВідео

15:32

Палахкотіло і вибухало до ранку: подробиці ліквідації військового складу РФ на ХерсонщиніВідео

Реклама
15:24

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

15:21

Київ "засипле" ракетами: відома точна дата - жахливий прогноз екстрасенсаВідео

15:13

"Зараз усе буде однозначно": експерт розповів, чи визнає Захід референдуми 11 вересня

15:01

16-тонні HIMARS стояли на другому поверсі: в РФ заявили про знищення 2 РСЗО й оконфузилися з відеоВідео

15:00

Гороскоп на липень 2022 для Стрільців: робота мрії та чудове одужанняВідео

14:59

Ракетні удари по Москві: Тука назвав цілі для ЗСУВідео

14:27

Від психопатії до онкології: психолог пояснив, якими захворюваннями страждає ПутінВідео

14:24

79% українців за закриті кордони Росією з візами та митницями - нове опитування

14:15

"Своїх навіть не забирають": буряти та росіяни убивають один в одного на ХерсонщиніВідео

14:07

В Україну прибули німецькі РСЗВ MARS II - РезніковВідео

14:03

Євген Жуков. Кадирівці, звірства бурятів, роздача зброї населеннюВідеоблоги

14:00

У нових "Сватах" зіграє дублер Добронравова

13:55

Успішний контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли в полон 11 окупантів, серед них прапорщик та офіцерВідео

13:45

Тепло , але нестійке - з дощами і грозами: прогноз погоди від Діденка на 2 серпняВідео

13:42

"Усі імперії розпадаються": експерт оцінив сценарій розвалу Росії після війни в Україні

13:37

Безруков зганьбився заявою про свої яйця

13:33

Москва повинна дотримуватися зобов'язань: Кулеба про прорив "зернової блокади" РФВідео

13:16

Чоловік загинув, 13-річний син стікав кров’ю на очах у матері: медики врятували поранену жінку з ЛимануВідео

13:14

Сукня в оренду, міцний коктейль і шикарний особняк: Борис Джонсон зіграв з дружиною пишне весілля

13:00

Гороскоп на завтра 2 серпня 2022: Близнюкам - гроші, Левам - везіння, Скорпіонам - таємні бажанняВідео

Реклама
12:27

Американські експерти пояснили, як агресори намагаються вберегти Антонівський міст від обстрілів ЗСУВідео

12:17

В Англії вболівальники на руках спустили хлопчика з українським прапором до футболіста ЗінченкаВідео

11:54

Як вибрати ідеальну каву для кавомашини або кавоварки і не потрапити в халепу

11:49

Анатолій Анатоліч жорстко в казці поглумився над Тодоренко, Сєдоковою, Джиганом і Путіним

11:46

Брешуть і не червоніють: генштаб РФ видав спалену солому за знищені ракети до HIMARS

11:28

"Зрадник" поїхав додому 200-им: ЗСУ ліквідували 22-річного окупанта з ДонецькаВідео

11:05

Виплати переселенцям: хто з українців не отримає гроші в серпніВідео

11:00

Запорізький напрямок є найслабшою ділянкою для РФ, вона "латає дірки" підкріпленням – розвідка БританіїВідео

10:59

"Нема БК - нема запалу у війська": ЗСУ потужно влупили біля Скадовська та знищили 3 склади окупантівВідео

10:39

"Треба посилювати ППО": Гіркін злякався за долю Севастополя і Кримського моста

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти