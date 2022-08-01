Експерт пояснив, як і коли розвалиться путінська вертикаль влади в Росії / ua.depositphotos.com

Путінська вертикаль влади буде міцною дуже довго, але потім в один момент розсиплеться. Про це в коментарі заявив експерт з довгострокових стратегій Євген Глібовицький, повідомляє портал "Новий час".

"Росія є дуже централізованою системою, якій за великим рахунком немає альтернатив. Але, зміцнюючи вертикаль влади, Путін робить її менш гнучкою, але і більш крихкою. Тому вона буде виглядати міцною до останнього дня, а потім в один момент розсиплеться", — упевнений експерт.

Як каже Глібовицький, наслідки такого кроку передбачити вкрай важко.

"Мені здається, що ті суб'єкти федерації, які мають більше можливостей, спробують утримати контроль на своїй території, але таких територій дуже небагато, це переважно європейська територія Росії. І частина російських еліт вже, мабуть, здогадуються, що їм доведеться виступати в незвичайних ролях найближчим часом", — підсумував він.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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