Війна в Україні затягнеться на декілька років: військовий експерт назвав 4 причини

Війна в Україні затягнеться на декілька років – військовий експерт/ УНІАН

Війна Росії проти України не закінчиться ні в найближчі місяці, ні навіть у найближчі роки.

Воєнна загроза з боку РФ затягнеться надовго. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в ефірі ТСН.

За його словами, є чотири причини, чому війна затягнеться.

"Перше – ми видихнемо тільки тоді коли Росія розпадеться, інакше не буде. Друге – в них забирають ядерну зброю. Третє – те, що лишиться від російської держави, буде відсічене від дармових сибірських ресурсів. І четверте – ми вступаємо в НАТО. А тепер давайте чесно – це буде швидко, і за декілька місяців чи навіть за декілька років? Воєнна загроза з боку Москви – надовго", – зазначає військовий експерт.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема – знущанням окупантів над українськими військовополоненими, наголосивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладачі Biber можна використовувати для проходження через воду чи інші перешкоди.

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