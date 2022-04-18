Експерт назвав терміни закінчення війни за песимістичного, оптимістичного і реалістичного сценаріїв

Експерт назвав терміни закінчення війни за різних сценаріїв/ Reuters, УНІАН

Закінчення війни Росії проти України може відбуватися за трьома сценаріями. Та навіть коли Україні вдасться перетягнути перевагу на свою сторону, війна все одно може затягнутися не на один місяць і навіть рік.

Як можуть розвиватися події за песимістичного, оптимістичного і реалістичного сценарію, розповів під час чату на Главреді економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

Песимістичний сценарій полягає у тому, що армія РФ, здобувши чисельну, якісну і вогневу перевагу, завдасть поразки українським військам. У такому разі РФ встановить контроль над значною частиною території, насамперед, лівобережної України.

"Не думаю, що у нинішньої Росії і путінського режиму достатньо сил для фізичної окупації Правобережжя. Але для окупації Лівобережжя та Півдня України теоретично у Росії є ресурси і засоби, але при проведенні мобілізації", – каже Ілларіонов.

Для цього Росії доведеться провести загальну мобілізацію та збільшити чисельність своїх збройних сил у рази, аж поки їхня кількість не досягне кілька мільйонів осіб.

За оптимістичного сценарію ЗСУ розгромлять противника – при чому не лише на територіях, які Росія окупувала з 24 лютого, а й в окупованих районах Донбасу та в окупованому Криму.

Але таке завдання дуже швидко виконати не вдасться – на це можуть знадобитися навіть роки.

За реалістичного сценарію Україна реалізує оптимістичний сценарій, проте термін, у який це вдасться зробити, розтягнеться на триваліший час.

"Я абсолютно переконаний, що вся територія України рано чи пізно буде звільнена від російської окупації. Україна відновить політичний, адміністративний та інший контроль над усіма територіями, що юридично належать їй, однак термін для здійснення цього проєкту може бути розтягнутий на роки або десятиліття, наприклад, щодо Криму. Але я не бачу в стратегічній перспективі іншого варіанту, окрім як варіанту відновлення Україною контролю над усією юридично належною їй територією", – наголосив Андрій Ілларіонов.

Нагадаємо, на думку Ілларіонова, є два фактори, які найбільше вплинули на розв’язання Росією війни проти України і проливають світло на можливу тривалість бойових дій. При цьому вину за те, що війна взагалі почалася, експерт вбачає не лише в імперських амбіціях Путіна, а й у слабкості нинішнього президента США Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що у Слобожанському та Донецькому операційних районах на окремих напрямках агресор РФ активізував наступальні та штурмові дії, зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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