Окупанти почали наступ на сході України та перекидають нові резерви

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У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор РФ на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії, зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

"Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утриманні раніше захопленої території. Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. В Слобожанському і Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії", - йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

Так, для посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Криму.

"Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель і важливих об'єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування - до 24 квітня цього року", - підкреслили в ЗСУ.

Крім того, можуть бути провокації і застосування противником армійської авіації в прикордонних з Україною районах РФ, в тому числі нанесення ударів по цивільних об'єктах. У районі безпосередній близькості від кордону з Україною, на території Бєлгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога продовжує частково блокувати Харків і руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста. Очікується продовження спроб наступу на напрямки Ізюм - Слов'янськ та Ізюм - Барвінкове.

Зазначається, що угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів:

Лиман;

Кремінна;

Попасна;

Рубіжне.

Противник активізував наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках. Тривають бої за Маріуполь, ворог веде штурмові дії в районі морського порту.

"Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху немає", - додали в Геншабі.

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