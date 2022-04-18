Тривалість війни залежить від 2 факторів: експерт пояснив, чому у вторгненні РФ винна слабкість США

Експерт пояснив, чому у вторгненні РФ винна також слабкість США/ Reuters, sprotyv.info

На думку економіста, старшого наукового співробітника Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрія Ілларіонова, є два фактори, які найбільше вплинули на розв’язання Росією війни проти України і проливають світло на можливу тривалість бойових дій. При цьому вину за те, що війна взагалі почалася, експерт вбачає не лише в імперських амбіціях Путіна, а й у слабкості нинішнього президента США Джо Байдена.

Повернення до колишньої ситуації у відносинах України, Росії та світу неможливе як мінімум у найближчі два десятиліття. Про це Ілларіонов заявив під час чату на Главреді. За його словами, ці понад 50 днів війни змінили дуже багато.

Першим із найважливіших факторів, які вплинули на розв’язання війни Росією проти України і впливають на її тривалість, є імперські амбіції російського диктатора Володимира Путіна, його ідеологічна налаштованість та світогляд.

"Перший фактор – ідеологічний стан Путіна, його світогляд, який не дає жодних підстав вважати, що війна в Україні закінчиться скоро. Незважаючи ні на які жертви, Путін продовжує кидати в цю топку тисячі і тисячі нових людей", – зазначає Ілларіонов.

Проте одразу за цим пунктом експерт називає другий – слабкість нинішнього президента США. За словами Ілларіонова, Путін наважився розв’язати війну, бо вважає президента Джо Байдена слабким, нездатним на реальний опір, неготовим і небажаючим відправити війська США в тому чи іншому вигляді на допомогу Україні.

"Відмова Байдена і від направлення військ США для захисту України, і від використання сил НАТО у справі протидії російській агресії – це "зелене світло" для путінської агресії проти України. Якби на посаді президента США перебував будь-який інший президент, який був в історії цієї країни (Рейган, Буш, Трамп), то такої агресії, яку ми бачимо упродовж останніх 50 днів, швидше за все не було б. А навіть якби вона почалася, вона була б припинена упродовж декількох годин", – каже експерт.

Нагадаємо, в МЗС Британії заявили, що Росія готує нову брехню, щоб прикрити нею звірства, які вчиняла путінська армія щодо мирного населення в Україні. Хоч є незаперечні докази воєнних злочинів путінських орків в Україні, РФ все одно вигадує все нові нереальні "пояснення" очевидних фактів.

Раніше військовий експерт Юрій Федоров зазначав, що російський генерал Олександр Дворніков, якого в РФ нещодавно призначили командувачем усієї операції вторгнення в Україну, не зможе бомбардувати українські міста так, як робив це в Сирії. Але при цьому він завалить позиції ЗСУ трупами своїх солдатів.

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