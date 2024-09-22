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Український ексфутболіст Тимощук потрапив у новий антиукраїнський скандал

Яна Ставська
22 вересня 2024, 14:55оновлено 22 вересня, 15:30
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Тимощука запросили у російський "Зеніт" ще 2017 року. До сьогодні футболіст не виказував своєї політичної позиції.
Український ексфутболіст Тимощук потрапив у новий антиукраїнський скандал
Зрадник знову потрапив у скандал / Фото: УНІАН, російські пабліки

Український ексфутболіст Анатолій Тимощук, який втік до Росії і тепер працює на правах помічника тренера пітерського "Зеніту", приєднався до збору коштів на потреби окупантів у Курській області.

Фото Тимощука публікує низка російських пабліків. Зазначається, що спортсмен, який зрадив Україну, передав фонду, що займається поставками допомоги російській армії, свою футболку з підписом.

Футболку продали за 7500 доларів, ці гроші передали на допомогу окупантам у Курській області.

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Анатолій Тимощук - як склалася кар'єра зрадника

Тимощук народився в Луцьку. Грав у складі "Волинь", "Шахтар", "Баварія" (Мюнхен), дебютував у збірній України 2000 року в матчі Болгарія - Україна.

Був капітаном команди після того, як Андрій Шевченко завершив кар'єру у 2012 році. У 2011 році його навіть визнали найкращим футболістом України.

Тимощук переїхав до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, але після лютого 2022 року ніяк із цього приводу не висловлювався.

До Росії Тимощука запросили 2017 року на посаду помічника тренера "Зеніту" Мірчі Луческу - футбольного клубу Санкт-Петербурга.

В Україні проти спортсмена запровадили санкції і позбавили його всіх нагород.

Що таке ФК "Зеніт"?

"Зеніт" - російський футбольний клуб із Санкт-Петербурга, який виступає в Прем'єр-лізі. Чемпіон СРСР 1984 року, десятикратний чемпіон Росії, володар Кубка СРСР 1944 року, п'ятикратний володар Кубка Росії, володар Кубка сезону 1985 року, дев'ятикратний володар Суперкубка Росії, володар Кубка Прем'єр-ліги 20 8 , володар Суперкубка УЄФА в 2008 році.

Зеніт - єдина команда РФПЛ, змушена тричі проводити домашні матчі за порожніх трибун.

У лютому 2022 року США запровадили санкції проти спонсора "Зеніту" російського "Газпромбанку".

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