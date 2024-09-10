Вдруге поспіль: Україна поступилася Чехії у матчі Ліги націй

Збірна України зазнала дргуої поразки у грі з національною командою Чехії у другому турі Ліги націй.

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Україна програла збірній Чехії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar, скріншот

Збірна України зазнала поразки в матчі проти Чехії у 2-му турі групового етапу Ліги націй 2024/25. Поєдинок, який відбувся на "Еден Арені" у Празі, завершився з рахунком 3:2 на користь чеської збірної.

Чехи вийшли вперед на 21-й хвилині, коли Микола Шапаренко не зумів вибити м'яч з власного штрафного майданчика. Внаслідок цього Вацлав Черни пробив у дальній кут, а Павел Шульц вдало підставив ногу і забив гола.

На 37-й хвилині Україна повернула повернула рівновагу. Владислав Ванат головою замкнув подачу Шапаренка з лівого флангу. Так українець забив дебютний гол за національну команду.

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Однак наприкінці першого тайму чехи знову вийшли вперед. На 45+2-й хвилині після подачі з правого флангу українці не змогли вибити м'яч, і Шульц, підхопивши його, точним ударом завів м'ясч у ворота.

На 80-й хвилині Чехія забила втретє. Томаш Соучек реалізував пенальті після того, як Микола Матвієнко зіграв рукою у власному штрафному майданчику під час подачі з лівого флангу.

Збірна України змогла відіграти один гол на 84-й хвилині. Георгій Судаков головою замкнув подачу Віктора Циганкова з правого флангу, але цього виявилось недостатньо для вирівнювання рахунку.

Підопічні Реброва зазнали другої поразки поспіль на турнірі Ліги націй. Збірна України з футболу посідає останнє місце в групі.

Що таке Ліга націй УЄФА? Ліга націй УЄФА (англ. UEFA Nations League) — міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводиться під керівництвом УЄФА.[1] Частота проведення турніру — раз на 2 роки, виявлення переможця — по непарних роках. Також турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонатів Європи, даючи додаткову можливість виходу у фінальну стадію ряду національних збірних, пише Вікіпедія.

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