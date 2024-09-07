Україна вирвалась на 7 місце: медальний залік Паралімпіади поповнили два "золота"

Завдяки здобутим 70 нагородам Україна посідає 7 сходинку у рейтингу країн-учасників Паралімпіади у 2024 році.

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На рахунку українських спортсменів вже 18 золотих медалей / Колаж: Главред, фото: НКСІ України

У суботу, 7 вересня, українські паралімпійці здобули ще три медалі під час Ігор у Парижі. Спортсменами вдалося взяти 2 "золота" та одну "бронзу". Про це повідомив Національний комітет спорту інвалідів України у Facebook.

Сімнадцяту золоту медаль Україні приніс Ігор Цвєтов, який здобув першість у пара атлетиці в бігові на дистанції 300 метрів Т35. Це вже друга золота медаль спортсмена на Паралімпіаді 2024 року.

Ще одне "золото" у пара тенісі настільному в індивідуальних змаганнях класу MS8 виборов Віктор Дідух. Ця медаль стала першою особистою нагородою спортсмена та першою особистою на Іграх у Парижі. До цього він здобув у командних змаганнях "бронзу".

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Окрім золотих призерів в українській команді є і новий бронзовий. Микола Синюк у дисципліні пара каное байдарка класу KL2 виборов медаль. До цього на Паралімпіаді у Токіо 2021 року йому вдалося здобути "срібло".

У медальному заліку України вже 70 медалей: 18 золотих, 23 срібні та 29 бронзових. З цими показниками українські спортсмени займають 7 місце у рейтингу країн.

Що таке Національний комітет спорту інвалідів України? Національний комітет спорту інвалідів України — національний паралімпійський комітет України, який представляє державу у міжнародному паралімпійському та дефлімпійському русі, пише Вікіпедія.

Україна на Паралімпіаді-2024

Нагадаємо, ще у перший день змагань Україна виграла золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024. Найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5 став український плавець Олександр Комаров.

31 серпня Україна також здобула ще три медалі. Бронзовими призерами Паралімпіади стали настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова. Ще дві медалі - "срібло" і "бронзу" вибороли штовхальники ядра. Українці Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули перемогу у класі F12.

Згодом українська спортсменка із стрибків в довжину Оксана Зубковська тріумфувала на Параолімпійських іграх-2024 у Парижі. Українка здобула золоту медаль, побивши власний рекорд.

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