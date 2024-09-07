Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

Збірна України зазнала поразки у грі з національною командою Албанії у першому турі Ліги націй.

https://glavred.net/sport/ukraina-ustupila-albanii-v-startovom-matche-ligi-naciy-kakoy-schet-10595213.html Посилання скопійоване

Україна програла збірній Албанії на старті Ліги націй / Колаж: Главред, фото: скріншот з трансляції

У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу програла Албанії у стартовому матчі Ліги націй. Україна поступилася албанцям з рахунком 1:2.

Матч 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону 2024/25 відбувся на стадіоні "Epet Arena" у Празі. Через війну в Україні цей поєдинок пройшов на нейтральному полі, стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом.

У першому таймі обидві команди створили кілька небезпечних моментів, але жодна не змогла відкрити рахунок. На перерву команди пішли з нічиєю.

відео дня

Збірна України відкрила рахунок у другому таймі. На 49-й хвилині Юхим Конопля, отримавши передачу з лівого флангу від Віталія Миколенка, пробив у ближній кут з меж штрафного майданчика.

Албанці швидко зрівняли рахунок. На 54-й хвилині Ардіан Ісмаїл забив гол після навісу з кутового і кількох рикошетів.

На 66-й хвилині Албанія вийшла вперед. Ясір Асані пробив у ворота Анатолія Трубіна після прострілу Рея Маная з лівого флангу.

Команда Сергія Реброва зробила кілька спроб зрівняти рахунок, але, попри наполегливі зусилля, не змогла завести м'яч у ворота суперника. Поєдинок завершився поразкою для "синьо-жовтих".

Наступний матч Україна зіграє 10 вересня проти Чехії. У першому турі чехи поступилися Грузії з рахуном 1:4.

Що таке Ліга націй УЄФА? Ліга націй УЄФА (англ. UEFA Nations League) — міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводиться під керівництвом УЄФА.[1] Частота проведення турніру — раз на 2 роки, виявлення переможця — по непарних роках. Також турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонатів Європи, даючи додаткову можливість виходу у фінальну стадію ряду національних збірних, пише Вікіпедія.

Україна на Паралімпіаді-2024 - останні новини

Нагадаємо, ще у перший день змагань Україна виграла золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024. Найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5 став український плавець Олександр Комаров.

31 серпня Україна також здобула ще три медалі. Бронзовими призерами Паралімпіади стали настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова. Ще дві медалі - "срібло" і "бронзу" вибороли штовхальники ядра. Українці Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули перемогу у класі F12.

Згодом українська спортсменка із стрибків в довжину Оксана Зубковська тріумфувала на Параолімпійських іграх-2024 у Парижі. Українка здобула золоту медаль, побивши власний рекорд.

У суботу, 7 вересня, вітчизняні спортсмени поповнили загальну скарбничку дванадцятьма нагородами. Українські паралімпійці здобули три медалі під час Ігор у Парижі. Спортсменами вдалося взяти 2 "золота" та одну "бронзу".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред