'Як хлопця перекрутило': Арестович вказав на ознаки 'внутрішньої катастрофи' в мові тіла Путіна

Олексій Арестович проаналізував мову тіла російського диктатора під час відеозвернення 21 вересня, коли він говорив про оголошення мобілізації в РФ.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович проаналізував мову тіла російського диктатора Володимира Путіна під час відеозвернення 21 вересня і заявив, що у господаря Кремля спостерігаються явні ознаки "внутрішньої катастрофи".
"Як хлопця перекрутило. Ухил вліво (хребет - питання про владу), спроба закритися лівою рукою, не знає, куди подіти праву. Промова повна вибачень, інтонації людини, яка просить, місцями - улесливі. Всі ознаки внутрішньої катастрофи", - написав Арестович у Facebook.
"Зі мною таке буває лише коли який-небудь Вася або Тетяна з Жашківа повідомляють, що від мене відписалися", - пожартував він.
Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресорки РФ.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.
Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіян не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян. Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "Мені страшно".
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