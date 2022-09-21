'Як хлопця перекрутило': Арестович вказав на ознаки 'внутрішньої катастрофи' в мові тіла Путіна

Олексій Арестович проаналізував мову тіла Володимира Путіна / Фото Facebook, скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович проаналізував мову тіла російського диктатора Володимира Путіна під час відеозвернення 21 вересня і заявив, що у господаря Кремля спостерігаються явні ознаки "внутрішньої катастрофи".

"Як хлопця перекрутило. Ухил вліво (хребет - питання про владу), спроба закритися лівою рукою, не знає, куди подіти праву. Промова повна вибачень, інтонації людини, яка просить, місцями - улесливі. Всі ознаки внутрішньої катастрофи", - написав Арестович у Facebook.

"Зі мною таке буває лише коли який-небудь Вася або Тетяна з Жашківа повідомляють, що від мене відписалися", - пожартував він.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресорки РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіян не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян. Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "Мені страшно".

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