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"Не можна недооцінювати пораненого звіра": завдяки мобілізації РФ знову може піти в наступ - експерт

21 вересня 2022, 12:56

Господар Кремля Володимир Путін не прийме поразки у війні та не сяде на лаву підсудних. Тому потрібно готуватися до важкого протиборства.

Петро Черник
Петро Черник розповів, чи дозволить часткова мобілізація РФ знову піти у наступ / Фото ua.depositphotos.com, УФото

Часткова мобілізація, оголошена російським диктатором Володимиром Путіним, може дозволити РФ знову піти в наступ на деяких ділянках фронту. Такий варіант розвитку подій не виключає військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

За його словами, не варто недооцінювати противника.

"Я наведу історичні паралелі. Після Сталінградської битви стало зрозуміло, що Німеччина програє. Нагадаю, Сталінградська битва закінчилася в лютому 1943 року, а війна закінчилася у вересні 1945 року. Два з половиною роки лилася кров. А на зламі 44-45 років німці здійснили блискучу контрнаступальну операцію, так звану Арденнську операцію. Ось чому я цей приклад наводжу? Гітлер знав, що вони приречені, але вони билися. І ця операція їм не допомогла розв‘язати проблему війни, але вони все ж її організували. Тому не можна недооцінювати пораненого звіра", - сказав Черник у коментарі ТСН.

Військовий експерт також вважає, що Путін не прийме поразки у війні та не сяде на лаву підсудних. Тому потрібно готуватися до важкого протиборства.

"Всі тирани, які програють, погано закінчують... Давайте тверезо оцінювати, ці люди не приймуть поразку. А якщо так, то усвідомлюємо, що цей бій надовго. Чи може все посипатися за один день? Може, таке може статися. Радянський Союз помер за три дні під час ГКЧП. Це сталося. Румунський лідер Чаушеску в 1989 році втратив владу за один день. Але робити ставку на такі речі не мудро. Не буде легко. Ми увійшли в Харківську ейфорію - блискуча і якісна операція. Але час з ейфорії виходити, бо ворог ще досить пильний. У підсумку ми не програємо, але я не прихильник того, що перемога буде швидкою", — сказав Черник.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіян не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян. Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "мені страшно".

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