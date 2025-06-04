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Комбінована атака РФ на Харків: спалахнули пожежі, є постраждалий

Анна Ярославська
4 червня 2025, 07:03
634
На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок.
Атака на Харьков
Харків був атакований дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот, Новини Live

Коротко:

  • РФ атакувала Харків дронами і ракетами
  • Спалахнули пожежі, є постраждалий

У ніч на 4 червня в Харкові прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворожий удар було зафіксовано в Новобаварському районі міста. Є постраждалий. Медики надають 30-річному чоловікові всю необхідну допомогу.

відео дня

Унаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерховий промисловий будинок.

Унаслідок "прильоту" ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 м.кв.

Також загорілася будівля СТО на площі 200 м.кв.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, за попередніми даними, ворог завдав безпілотниками 10 ударів по Новобаварському району Харкова. Ще один БПЛА не розірвався - з ним працюватимуть вибухотехніки.

Комбінована атака РФ на Харків: спалахнули пожежі, є постраждалий
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

"Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 шахедів і дві ракети, тип яких встановлюється. На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок. На сьогодні відомо про одного постраждалого в Новобаварському районі", - уточнив Терехов.

Дивіться відео - Наслідки комбінованої атаки РФ на Харків:

Скриншот

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

Під удар РФ потрапила й Одеса. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автомобілі. Наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях із продуктами харчування. Є поранені.

Також росіяни вдарили дроном по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа, горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 м². За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Уранці 3 червня російські окупанти завдали удару по місту Суми. Є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюють.

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