Комуналка в Україні підскочить втричі: кого чекають нові рахунки

Експерт з питань ЖКГ пояснив, чому рахунки стали значно більшими.

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З чим пов'язане різке підвищення платіжок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Самостійно перевірити правильність нарахувань за комунальні послуги складно

Важливо вчасно передавати показання лічильників та регулярно проводити їх перевірку

Слід платити лише за ті послуги, які були фактично надані

Частині громадян України доведеться значно більше платити за комунальні послуги - в окремих випадках суми можуть зрости утричі. Про це повідомив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, у коментарі для 24 Каналу.

Фахівець наголошує: пересічному мешканцю складно перевірити достовірність нарахувань, тож слід бути особливо уважним. Щоб захистити себе, варто фіксувати всі звернення до комунальних служб, а також зберігати квитанції та документи, що підтверджують оплату.

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Крім того, важливо вчасно подавати показники лічильників та періодично перевіряти їхній стан.

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Попенко підкреслює: споживачі повинні сплачувати лише за фактично надані послуги. Якщо у квартирі холодно чи є інші проблеми з комунальним сервісом, необхідно викликати спеціалістів, оформити акт і направити письмову скаргу постачальнику.

Якщо реакції немає, потрібно зафіксувати офіційну відмову та звертатися до суду. Якщо лічильник несправний або дані відсутні, компанія має право здійснювати нарахування на основі середнього споживання, яке зазвичай перевищує реальні витрати у 2–3 рази.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні можуть підвищити тарифи на воду. Тепер пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів.

Своєю чергою директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін попереджав, що тарифи на опалення та воду зростуть до 50%. Він зазначив, що по факту закінчення воєнного часу слід розраховувати, що всі тарифи будуть підтягуватися до "економічно обґрунтованого тарифу".

Також повідомлялося, що в Україні змінили умови нарахування житлових субсидій. Зокрема, тепер багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.

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Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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