Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Комуналка в Україні підскочить втричі: кого чекають нові рахунки

Даяна Швець
4 червня 2025, 08:41
296
Експерт з питань ЖКГ пояснив, чому рахунки стали значно більшими.
субсидии, деньги, комуналка
З чим пов'язане різке підвищення платіжок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Самостійно перевірити правильність нарахувань за комунальні послуги складно
  • Важливо вчасно передавати показання лічильників та регулярно проводити їх перевірку
  • Слід платити лише за ті послуги, які були фактично надані

Частині громадян України доведеться значно більше платити за комунальні послуги - в окремих випадках суми можуть зрости утричі. Про це повідомив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, у коментарі для 24 Каналу.

Фахівець наголошує: пересічному мешканцю складно перевірити достовірність нарахувань, тож слід бути особливо уважним. Щоб захистити себе, варто фіксувати всі звернення до комунальних служб, а також зберігати квитанції та документи, що підтверджують оплату.

відео дня

Крім того, важливо вчасно подавати показники лічильників та періодично перевіряти їхній стан.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Попенко підкреслює: споживачі повинні сплачувати лише за фактично надані послуги. Якщо у квартирі холодно чи є інші проблеми з комунальним сервісом, необхідно викликати спеціалістів, оформити акт і направити письмову скаргу постачальнику.

Якщо реакції немає, потрібно зафіксувати офіційну відмову та звертатися до суду. Якщо лічильник несправний або дані відсутні, компанія має право здійснювати нарахування на основі середнього споживання, яке зазвичай перевищує реальні витрати у 2–3 рази.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні можуть підвищити тарифи на воду. Тепер пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів.

Своєю чергою директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін попереджав, що тарифи на опалення та воду зростуть до 50%. Він зазначив, що по факту закінчення воєнного часу слід розраховувати, що всі тарифи будуть підтягуватися до "економічно обґрунтованого тарифу".

Також повідомлялося, що в Україні змінили умови нарахування житлових субсидій. Зокрема, тепер багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.

Більше економічних новин:

Хто такий Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка комунальні тарифи тарифи на електроенергію тариф тарифи на газ ЖКГ-тарифи підвищення тарифів тарифи на опалення новини України нові тарифи тарифи на воду тарифи на світло
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році

09:00Інтерв'ю
"Прогрес" на переговорах: у Туреччині сказали, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

"Прогрес" на переговорах: у Туреччині сказали, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

08:56Війна
Армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині - DeepState

Армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині - DeepState

07:33Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"І сльози": доньку зрадниці Ані Лорак стало важко впізнати

"І сльози": доньку зрадниці Ані Лорак стало важко впізнати

"Я думаю про тебе": колишня дружина Комарова зробила гучне зізнання після розлучення

"Я думаю про тебе": колишня дружина Комарова зробила гучне зізнання після розлучення

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Відома українська ведуча розлучилася з чоловіком - що сталося

Відома українська ведуча розлучилася з чоловіком - що сталося

Китайський гороскоп на сьогодні 4 червня: Коням - злість, Драконам - втрати

Китайський гороскоп на сьогодні 4 червня: Коням - злість, Драконам - втрати

Останні новини

10:44

Чи буде паливна криза і зростання цін на бензин: експерт дав прогноз до кінця літа

10:43

Купив долари і залишився в мінусі: як не "прогоріти" на валютних курсах

10:40

Принц Гаррі готує новий удар по королю Чарльзу

10:26

Гороскоп Таро на завтра 5 червня: Дівам - нова пристрасть, Стрільцям - не боятися

09:57

Путін зацікавлений: в ISW розповіли, чого хоче досягнути РФ під час переговорів

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
09:45

Новий пакет санкцій США проти РФ готовий: Келлог розкрив його суть

09:33

Пенсія деяких українців значно зросте: кому і коли додадуть сотні гривень

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 червня (оновлюється)

09:17

Володимир Бражко вперше публічно звернувся до Даші Квіткової - причина

Реклама
08:56

"Прогрес" на переговорах: у Туреччині сказали, коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

08:41

Комуналка в Україні підскочить втричі: кого чекають нові рахунки

08:13

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:11

"Все погано йде": Олена Зеленська зробила зізнання про проблеми

08:10

Як робота СБУ по РФ змінить ситуацію на фронті?Погляд

07:33

Армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині - DeepState

07:10

Яка річ зайва: тільки найрозумніший здогадається за 5 секунд

07:03

Комбінована атака РФ на Харків: спалахнули пожежі, є постраждалийВідео

06:10

Про нічний наліт Shahed-136 на Одесу і не тількиПогляд

06:00

"Ми трохи говоримо": Різатдінова розповіла про маму, яка залишилася в Криму

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в зображенні кошеня за 17 секунд

Реклама
05:23

Як захиститися від комах: рецепт домашнього чудо-засобу з кориці

04:55

Що побачили першим на картинці: тест розкриє приховані сторони вашого "я"

04:36

Гороскоп на завтра 5 червня: Близнюкам - задоволення, Терезам - захоплива новина

04:15

Чому Путін саботує угоду з Трампом: Олещук назвав справжнє бажання диктатора

03:30

На якій швидкості спрацьовують подушки безпеки в авто: відповідь здивує багатьох

02:45

Чим "вдача" відрізняється від "удачі": лише одиниці знають правильну відповідьВідео

02:26

Чому Росія не має відношення до Київської Русі - історик розкрив маловідомий факт

01:34

НАТО хоче перерахувати оборонні витрати: як це вплине на фінансову підтримку України

01:30

Мамина харизма: який вигляд має непублічна і наймолодша донька Уми Турман

00:44

Ведуча 1+1 розповіла про страх не мати дітей, та чому приховує чоловіка

00:32

Чи варто мити підкапотний простір автомобіля: механіка дав детальну відповідь

00:18

"Ми вимагаємо відповіді від Росії": глава МЗС висунув Кремлю жорстку вимогу

00:02

Ірму Вітовську "поховали" в Мережі - бурхлива реакція акторки

03 червня, вівторок
23:32

"Бачення розходиться": екскомандувач СБС Сухаревський назвав причину звільнення

23:29

Санкції на паузі: чому Трамп вирішив притримати головний важіль тиску

22:42

Роберт "Мадяр" Бровді: що відомо про нового командира безпілотних систем ЗСУ

22:17

Екстремально сильна магнітна буря накрила Україну: шторм досяг червоного рівня

22:08

Єрмак у Вашингтоні зустрівся із спецпредставником США Віткоффом - про що говорили

22:02

Народження зірки: Дантес показав, який вигляд мав на своєму випускному вечорі

22:00

"І сльози": доньку зрадниці Ані Лорак стало важко впізнати

Реклама
21:32

Просте завдання ставить у глухий кут: мільйони людей не можуть розв'язати нехитре рівняння

21:28

Зеленський звільнив трьох командувачів і оголосив про нові призначення у ЗСУ

21:03

"Залишаюся в строю": Драпатий після розмови із Зеленським отримав нову посаду

21:03

Чи є загроза прориву до Харкова: експерт розкрив деталі про резерви ворога

20:50

Атака СБУ на Кримський міст є піар-перемогою України – кореспондент Sky News

20:34

Про "золоте правило" знають одиниці: який одяг обов'язково прати навиворітВідео

20:33

Помер композитор Євген Дога - автор музики до к/ф "Мій ласкавий і ніжний звір" і "Табір іде в небо"Відео

20:16

Єрмак провів переговори з Келлогом та видав ультиматум Росії - що відомо

20:11

"Я думаю про тебе": колишня дружина Комарова зробила гучне зізнання після розлучення

20:05

Збирайте більше огірків: городниця розкриває простий секрет щедрого врожаюВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти