Новий пакет санкцій США проти РФ готовий: Келлог розкрив його суть

"Закон про санкції проти Росії 2025 року" підготовлено до затвердження.

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Кіт Келлог заявив, що санкції проти РФ готові / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

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Документ Russian Sanctions Act 2025 готовий

Санкції спрямовані проти нафтохімічної промисловості РФ

Проект нових санкцій проти Росії вже підготовлено. Конгрес США і Білий дім готові до затвердження документу. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"На минулих вихідних я говорив із сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проєкт називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготував їх і готовий застосувати", - сказав Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".

"Наприклад, митна ставка 500% на імпорт у США. У Конгресі та в Білому домі єдина думка з цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину доходів вона отримує з нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції і спрямовані", - додав Келлог.

Нагадаємо, на початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Позиція США щодо мирних переговорів України та Росії

Як писав Главред, спеціальний посланник президента США генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп "розчарований" рівнем нерозумності Кремля, який затягує процес мирних переговорів з Україною.

Келлог також заявив, що Білий дім готовий обговорювати вимоги Кремля щодо гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу. Наразі, за його словами, питання про вступ України до НАТО не розглядається.

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп не відкидає запровадження санкцій проти Росії, але лише в разі, якщо вважатиме це за необхідне.

Також Трамп готовий прийняти запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести мирні переговори між лідерами Росії та України. Однак є умова, а саме - за столом переговорів мають сидіти президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін.

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