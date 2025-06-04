Пенсія деяких українців значно зросте: кому і коли додадуть сотні гривень

Ключове:
- Хто отримає до 570 гривень щомісяця
- Як працює система надбавок
- Кому потрібно підтвердження від лікаря
В Україні особи пенсійного віку, які досягли 70 років, мають право на щомісячну грошову надбавку до своєї пенсії. Розмір доплати зростає зі збільшенням віку: від 300 гривень після 70 років до 456 гривень після 75, а після 80 — вже 570 гривень, повідомляє видання РадіоТрек.
Ці виплати здійснюються автоматично, на основі інформації з бази Пенсійного фонду - звертатися з заявами не потрібно. Проте така підтримка передбачена лише для тих, чия щомісячна пенсія не перевищує встановлену межу — 10 340,35 грн.
Виплата надбавки починається вже з наступного місяця після досягнення відповідного віку.
Хто ще має право на додаткові кошти до пенсії?
Існує кілька категорій пенсіонерів, які можуть отримати доплати. Наприклад, громадяни у віці 75 років і старші мають право на щомісячну компенсацію в розмірі 456 грн. Якщо людина вже отримувала 300 грн (як це передбачено для осіб 70–74 років), то фактична надбавка становить 156 грн.
Ця компенсація надається лише в разі, якщо загальний розмір пенсійних нарахувань не перевищує 10 340 гривень. Інформацію про зарахування можна перевірити у відділенні ПФУ або через особистий кабінет.
Крім того, особи віком 80+ років, які живуть самі та мають медичний висновок про необхідність постійного нагляду, можуть отримувати додаткову соціальну допомогу. Сума становить 40% прожиткового мінімуму, що наразі дорівнює 944,40 грн на місяць.
Умовами для отримання цієї допомоги є:
- окреме проживання;
- документальне підтвердження потреби в догляді;
- вік понад 80 років.
Розрахунок допомоги здійснюється пропорційно кількості днів після досягнення віку - це забезпечує максимально точне нарахування.
Виплати пенсій в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, вже зовсім скоро українцям підвищать пенсії. Як відомо, сьогодні середня пенсія в Україні сьогодні становить 5851 грн - це мало для забезпечення базових потреб.
У Верховній Раді також виступили з заявою, що мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн. Державі для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень.
Водночас в ПФУ назвали дві причини, чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію. Це стосується як українців, які перебувають за кордоном, так і ВПО.
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Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
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