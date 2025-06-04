"Все погано йде": Олена Зеленська зробила зізнання про проблеми

Коротко:
- Олена Зеленська намагається налагодити сон
- Як вона себе почуває
Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що у неї проблеми зі сном уже кілька років.
В інтерв'ю "Простими словами. Психологія та наука" дружина президента зазначила, що зараз вона вже краще справляється з безсонням.
"Сон для мене - це проблема. Проблема, яку вирішую вже кілька років. Я її вирішую, мені здається, досить успішно, але все одно до кінця не вирішила", - поділилася Зеленська.
Вона підкреслила, що їй дуже необхідний якісний сон, як і всім людям.
"Нормальний сон - це стратегічний запас, який я повинна накопичувати. І якщо його немає, все погано йде", - додала Олена.
Також нещодавно перша леді розповідала, як із нею розмовляв Володимир Зеленський після конфлікту з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.
"Ми працюємо. Все, бувай", - коротко сказав Володимир Зеленський дружині.
Дивіться відео інтерв'ю Олени Зеленської:
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Олена Зеленська - останні новини по темі
Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
Вас може зацікавити:
- "Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова
- "Я думаю про тебе": колишня дружина Комарова зробила гучне зізнання після розлучення
- "І сльози": доньку зрадниці Ані Лорак стало важко впізнати
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред