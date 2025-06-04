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"Все погано йде": Олена Зеленська зробила зізнання про проблеми

Еліна Чигис
4 червня 2025, 08:11
143
Олена Зеленська намагається впоратися з проблемою.
Олена Зеленська
Олена Зеленська - стан здоров'я / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Коротко:

  • Олена Зеленська намагається налагодити сон
  • Як вона себе почуває

Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що у неї проблеми зі сном уже кілька років.

В інтерв'ю "Простими словами. Психологія та наука" дружина президента зазначила, що зараз вона вже краще справляється з безсонням.

"Сон для мене - це проблема. Проблема, яку вирішую вже кілька років. Я її вирішую, мені здається, досить успішно, але все одно до кінця не вирішила", - поділилася Зеленська.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / фото: t.me, Олена Зеленська

Вона підкреслила, що їй дуже необхідний якісний сон, як і всім людям.

"Нормальний сон - це стратегічний запас, який я повинна накопичувати. І якщо його немає, все погано йде", - додала Олена.

Також нещодавно перша леді розповідала, як із нею розмовляв Володимир Зеленський після конфлікту з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

"Ми працюємо. Все, бувай", - коротко сказав Володимир Зеленський дружині.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Дивіться відео інтерв'ю Олени Зеленської:

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Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська?

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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