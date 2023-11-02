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Росіяни вводять резерви: генерал-розвідник повідомив про нову загрозу на фронті

Юрій Берендій
2 листопада 2023, 22:28
З 10 жовтня росіяни перейшли в масований наступ відразу по кількох напрямках, однак за 3 тижні боїв їм не вдалось отримати хоч якусь перемогу.
Танки
Генерал-розвідник повідомив про нову загрозу на фронті / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Упродовж останніх трьох тижнів Росія активно намагалася здійснити наступальні операції на Донеччині, проте не досягла значних територіальних перемог. Натомість, агресор зазнав значних втрат, відновлення яких буде вельми складним завданням. Про це 24 Каналу розповів Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Важливо відзначити, що Росія, намагаючись здобути перемогу за будь-яку ціну, не рахується із втратами власного війська

Російські війська поставили перед собою завдання - до кінця поточного року захопити території Донецької та Луганської областей. Ці амбіції є особистими амбіціями Володимира Путіна і не є ініціативою російських військових.

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Попередньо Росія сподівалася захопити місто Куп'янськ, на що концентрувала значні сили в Луганській області. Однак після провалів на цьому напрямку окупанти вирішили змінити свою стратегію та зосередити увагу на Авдіївці, сподіваючись здобути хоча б одну важливу перемогу для Путіна.

"Це б дозволило словам Путіна про невдачу українського наступу й безперспективності західної допомоги звучати більш переконливо. Це було б також вагомим аргументом в схилянні України до перемовин, яких вкрай бажає Росія", – припустив Маломуж.

За його словами, агресору принципово мати успіхи поблизу міст Авдіївка, Бахмут та Куп’янськ, і саме тому в цьому районі зосереджуються все нові й нові резерви. Однак, Росія не прагне вводити нові резервні армії поетапно, а кидає свої сили на штурми українських позицій, де вони зазнають відчутних втрат.

"Російські резерви не безмірні. Для одного утримання кордонів Кремлю потрібно близько 2 млн живої сили. Додайте до цього нестабільну ситуацію в країні, де для підтримки правопорядку потрібні мільйони правоохоронців. І як наслідок, вийде, що Росія не зможе поповнювати свої війська безперестанку", – впевнений генерал у відставці.

Наступ Росії на Куп'янськ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами Сергія Діброва, начальника служби зі зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади, на Куп'янському напрямку, російські окупанти збільшили частоту артилерійських обстрілів, що може вказувати на вирішення їх проблем з отриманням артилерійських снарядів.

Також, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, поділився інформацією щодо ситуації на Куп'янському напрямку. Сирський зазначив, що на Куп'янському напрямку російські окупанти не досягли жодних стратегічних успіхів.

Водночас, ветеран російсько-української війни, майор Збройних Сил України Олексій Гетьман, пояснив, що для російських військ є важливим досягти річки Оскол, оскільки це відкриє шлях до захоплення Куп'янська. Проте, ймовірно, на іншому березі річки українські оборонці будуть готові зустріти ворога.

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війна в Україні Авдіївка Купянск
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