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РФ готує штурм: націлилася на захоплення важливого міста — названо напрямок удару

Олексій Тесля
7 листопада 2023, 12:45
Ворог не залишає надії на наступальні дії, попередив Володимир Фітьо.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти підтягують резерви і готуються до наступу на Куп'янському напрямку, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

"Ворог не залишає надії на наступальні дії на Куп'янському напрямку. Мета його - це повторна окупація Куп'янська як логістичного центру, через який противник здійснював забезпечення своїх військ провіантом і озброєнням", - підкреслив він в ефірі інформаційного марафону.

Представник ЗСУ пояснив, що окупантам потрібна якась мінімальна перемога на полі бою і уточнив, що ворог веде підготовку до штурмів позицій ЗСУ. У свою чергу Сили оборони зміцнюють позиції і підтягують резерви.

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"Ми це розуміємо, ми розуміємо, що навіть по 100-200 метрів, які ми звільняємо, — це рух, який ворог не може зупинити. Він не встигає зміцнитися і так простіше вибивати його з нашої території. Тільки під час руху ми зможемо його відкинути з нашої країни", — каже речник командування Сухопутних військ.

Фітьо додав, що окупанти готуються активно наступати з метою виходу на рубежі Донецької та Луганської областей, при цьому у РФ немає перспектив виконати це завдання.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Раніше генерал розповів про важку ситуацію під Куп'янськом. Українські військові стійко тримають оборону і відбивають ворожі атаки, повідомив генерал-полковник Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше стало відомо про штурми і перегрупування росіян під Куп'янськом. Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному напрямку залишається складною, ворог не залишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні.

Раніше повідомлялося про те, що РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку. Ворог намагається атакувати навіть вночі, прагнучи "роздрібнити" свої підрозділи, підкреслив спікер ЗСУ Ілля Євлаш про плани росіян.

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ЗСУ Купянск війна Росії та України
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