РФ активно перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок: партизани розкрили деталі

Підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

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Окупанти перекидають техніку для наступу / колаж: Главред, фото: АТЕШ, скріншот: відео

Кримський партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що російські загарбники переміщують військову техніку та особовий склад із тимчасово окупованого Луганська на Куп'янський напрямок.

Як зазначають у своєму Telegram-каналі партизани, противник перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту і робить це досить "активно".

"Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами в Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу Росії для наступу на Куп'янському напрямку", - йдеться в публікації. відео дня

У Силах опору додали, що "роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту".

Так, підпільники продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

Відомо, що за минулий тиждень партизани "мінусували" 3 Урали, 2 автоцистерни, 3 автобуси, які тепер "не зможуть більше бути використані за призначенням".

Окупанти збирають техніку та солдат / скріншот: t.me/atesh_ua

Дивіться відео про те, як окупанти готуються до наступу на Куп'янському напрямку:

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що армія РФ намагається пробити "коридор" біля Куп'янська. Загарбники здійснюють спроби прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. Лише за добу українські військові відбили п’ять атак окупантів.

РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку. Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області.

Війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали у Генштабі.

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