Два танки "випарувалися": нацгвардійці ефектно підірвали ворожу техніку разом з екіпажем

По окупантам влучно "відпрацювала" українська артилерія.
На Луганщині в одному з населених пунктів бійці Нацгвардії ефектно знищили два ворожі танки.
Кадри знищення техніки російських загарбників оприлюднили у Facebook Національної гвардії України. Як видно з відео, українська артилерія дуже влучно "відпрацювала" по окупантах.
Техніку загарбників знищили бійці Бригади швидкого реагування Нацгвардії спільно з 24 Окремою механізованою бригадою імені короля Данила.
"Влучність і професіоналізм береже снаряди і наближає до перемоги. Сильні разом!" – зазначається у підписі до відео.
Раніше повідомлялося, що українські військові за добу знищили на південному напрямку 36 російських окупантів, три танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" та автомобільну техніку.
Нагадаємо, російські війська зосередилися на зміцненні існуючих оборонних рубежів і створенні оборонних ліній на південній осі. Мета окупантів на даному напрямку – захист окупованого Херсона від контратак ЗСУ, зазначається в аналітичній довідці Інституту вивчення війни.
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