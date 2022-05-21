Два танки "випарувалися": нацгвардійці ефектно підірвали ворожу техніку разом з екіпажем

Нацгвардійці ефектно підірвали ворожу техніку разом з екіпажем/ Скрін з відео, Facebook

На Луганщині в одному з населених пунктів бійці Нацгвардії ефектно знищили два ворожі танки.

Кадри знищення техніки російських загарбників оприлюднили у Facebook Національної гвардії України. Як видно з відео, українська артилерія дуже влучно "відпрацювала" по окупантах.

Техніку загарбників знищили бійці Бригади швидкого реагування Нацгвардії спільно з 24 Окремою механізованою бригадою імені короля Данила.

"Влучність і професіоналізм береже снаряди і наближає до перемоги. Сильні разом!" – зазначається у підписі до відео.

Раніше повідомлялося, що українські військові за добу знищили на південному напрямку 36 російських окупантів, три танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" та автомобільну техніку.

Нагадаємо, російські війська зосередилися на зміцненні існуючих оборонних рубежів і створенні оборонних ліній на південній осі. Мета окупантів на даному напрямку – захист окупованого Херсона від контратак ЗСУ, зазначається в аналітичній довідці Інституту вивчення війни.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: