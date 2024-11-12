Два масовані залпи: названо головні цілі ракетних ударів РФ по Україні

РФ не проводила масованих обстрілів уже понад 2 місяці, нагадав Андрій Коваленко.

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РФ може завдати масованого ракетного удару / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Ключове:

РФ може застосувати 117 ракет Х-101

Під загрозою розподільні потужності АЕС

Країна-агресор РФ накопичила 117 крилатих ракет Х-101, яких може вистачити на два масовані обстріли території України, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Відповідно, ми пам'ятаємо, що масовані обстріли у нас понад 2 місяці вже не відбуваються. Протягом цього часу Росія використовує дешеві та малоефективні "Шахеди" для ударів по енергетиці в Сумській області, на Житомирщині і не тільки. "Шахеди" ефективні виключно для терору цивільних", - наголосив він в інтерв'ю Каналу 24.

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Експерт упевнений у тому, що основною метою ворога залишається ураження об'єктів енергетичного сектора України.

"І, звичайно ж, накопичення ракет проводиться для того, щоб у ворога була можливість здійснювати кілька масованих ракетних обстрілів протягом фактично всієї зими. Росія створює запас саме для цього", - не виключає він.

Коваленко вважає, що основний акцент ударів ворог зробить на розподільчих потужностях атомних електростанцій.

"Це велика загроза і потрібно активно звертати увагу міжнародної спільноти саме на цю загрозу, оскільки, так чи інакше, це війна з цивільними людьми. Енергетика - це не економіка війни, це більше економіка цивільного сектору", - резюмував він.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Їхньої кількості вже достатньо для того, щоб провести ракетну атаку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сталася атака на Київську область - окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Як повідомляв Главред, окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла і руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев'ять осіб. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, будівлю навчального закладу та складські приміщення.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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