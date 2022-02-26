Росіяни у формі поліцейських розстріляли бійців на КПП біля Василькова

Аеропорт Василькова / Вікіпедія

Російські військові переодяглися у форму поліції України, під'їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова.

"Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи – ред.) використовують для прикриття машини і форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де тільки що наші ПВО збили Іл-76 з російськими десантниками", - заявив співрозмовник УП.

читайте такожУ Василькові тривають важкі бої-повітряні силиПовідомляється, що диверсанти під'їхали у формі національної поліції України на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці.

Прямо зараз триває запекла битва за аеродром у Василькові.