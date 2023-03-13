ДШВ вирівняли ситуацію: ЗСУ перекинули в Бахмут резерви - український полковник

У Бахмут були заведені додаткові підрозділи ЗСУ, зокрема - десантники.

У Бахмут перекинули резерви ЗСУ / прес-служба командування ДШВ ЗС України

Збройні сили України зуміли стабілізувати ситуацію в Бахмуті Донецької області, розповів полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, цього вдалося домогтися після перекидання в Бахмут частин Десантно-штурмових військ. Про це він розповів у коментарі Каналу 24.

"Після того, як туди (в Бахмут, - ред.) були заведені додаткові наші підрозділи, зокрема десантники, ситуація певною мірою вирівнялася саме на цій ділянці, де йдуть ключові шляхи комунікації між "великою землею" і українським містом-фортецею", – підкреслив він.

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Український військовий пояснив, що в далі ЗСУ будуть робити все для того, щоб знизити військовий потенціал путінської армії.

Селезньов додав, що рішення тримати рубежі в Бахмуті або переміститися на інші позиції буде суто військовим, тобто раціональним.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних Сил України.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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