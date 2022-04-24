Дрони-вбивці: польські БПЛА-камікадзе наводять жах на рашистів

Осколково-фугасна боєголовка BFW містить 530 г гексогену і 524 осколка.
Бійці Збройних сил України використовують польські ударні безпілотники, а також барижуючі боєприпаси цього виробника проти російських окупантів.
Зброя вже зарекомендувала себе на полі бою в Україні, кажуть виробники. Про це пише український портал Мілітарний.
Безпілотник Warmate розробила польська фірма WB Electronics, яка входить до групи компаній WB GROUP.
Польські ЗМІ писали про те, що осколково-фугасна боєголовка BFW містить 530 г гексогену і 524 осколка.
Крім того, в Мережі вже опублікували фотографії з ударним безпілотником Warmate, який використовується ЗСУ.
Безпілотник Warmate
Використовується для знищення укріплених і броньованих цілей і оснащується осколково-фугасними, кумулятивними і термобаричними боєголовками. Безпілотник може працювати цілодобово.
Апарат зроблений з композиційних матеріалів. Снаряд може запускатися з переносних пускових установок або повітряних носіїв. Управляє і наводить БПЛА оператор.
Характеристика:
- вага 5,3 кг;
- бойова частина 1,4 кг;
- підготовка до їх зльоту займає близько 5 хвилин.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.
Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS - 90 Vickers.
читайте також"Вбивці танків" вже в Україні: ЗСУ озброїли американськими дронами-камікадзе
Читайте ще:
- Пекло в небі для РФ: Британія озброїла Україну ПЗРК Starstreak
- Від броньовиків і ПТРК до гармат і систем ППО: ФРН озброїть Україну на €300 млн
- "Свобода повинна бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з Байденом