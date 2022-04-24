Дрони-вбивці: польські БПЛА-камікадзе наводять жах на рашистів

Ударний безпілотник Warmate / @Arslon_Xudosi

Бійці Збройних сил України використовують польські ударні безпілотники, а також барижуючі боєприпаси цього виробника проти російських окупантів.

Зброя вже зарекомендувала себе на полі бою в Україні, кажуть виробники. Про це пише український портал Мілітарний.

Безпілотник Warmate розробила польська фірма WB Electronics, яка входить до групи компаній WB GROUP.

Польські ЗМІ писали про те, що осколково-фугасна боєголовка BFW містить 530 г гексогену і 524 осколка.

Крім того, в Мережі вже опублікували фотографії з ударним безпілотником Warmate, який використовується ЗСУ.

/ @Arslon_Xudosi

Безпілотник Warmate

Використовується для знищення укріплених і броньованих цілей і оснащується осколково-фугасними, кумулятивними і термобаричними боєголовками. Безпілотник може працювати цілодобово.

Апарат зроблений з композиційних матеріалів. Снаряд може запускатися з переносних пускових установок або повітряних носіїв. Управляє і наводить БПЛА оператор.

Характеристика:

вага 5,3 кг;

бойова частина 1,4 кг;

підготовка до їх зльоту займає близько 5 хвилин.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.

Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS - 90 Vickers.

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