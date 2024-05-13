Дрони СБУ яскраво вдарили по нафтобазі та по підстанції в РФ - ЗМІ

У ніч із 12 на 13 травня дрони Служби безпеки України активно працювали в Липецькій і Бєлгородській областях РФ - по нафтобазах і по підстанціях.

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У ніч з 12 на 13 травня дрони СБУ здійснили атаку по об'єктах у РФ / колаж Главред, ua.depositphotos.com

Безпілотники Служби безпеки України в ніч на 13 травня активно відпрацювали в Липецькій і Бєлгородській областях країни-агресора РФ. У результаті загорілася нафтобаза "Осколнафтопостачання" біля Старого Оскола та на підстанції "Єлецька" потужністю 500 кіловат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела в СБУ.

Жителі країни-агресора РФ у місцевих пабліках ніч безперервно скаржилися на серію гучних вибухів у районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька", що живить тягові підстанції корпорації "Російські залізниці", нафтоперекачувальну станцію "Станова", а також забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною метою для СБУ. Заходи для підриву військового потенціалу ворога триватимуть", - сказали джерело в СБУ.

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Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, США просили Україну утриматися від ударів по нафтопереробних заводах Росії ще в лютому 2024 року. The Washington Post, посилаючись на джерела, пише, як віцепрезидентка Камала Гарріс зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Це "конфіденційне" прохання, за словами співрозмовників журналістів, дуже розлютило українського президента.

У квітні 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитися на тактичних і оперативних цілях, які можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою". На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари безпілотниками глибоко всередині території країни-агресора РФ є частиною стратегії з примусу Кремля відмовитися від нападу на Україну. Такі операції необхідні для збереження тиску на диктатора Володимира Путіна попри те, що Вашингтон виступає проти таких атак.

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