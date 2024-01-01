'Стосується всіх': Зеленський жорстко висловився з питання мобілізації

Для перемоги необхідна мобілізація всіх зусиль, упевнений глава держави.

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Володимир Зеленський оцінив процес мобілізації в Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський висловився з питання мобілізації на тлі триваючої агресії РФ проти України.

В інтерв'ю The Economist він закликав ставиться до цього як до глобального питання, яке стосується не тільки України, а й усього світу.

Глава держави каже, що мобілізація українського суспільства і всього світу, яка була на початку повномасштабної війни, сьогодні відсутня, тому ситуацію, що склалася необхідно змінити.

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"Мобілізація - це не тільки питання солдатів, які відправляються на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу і звільнити нашу землю від окупації. Давайте будемо чесними, ми переключилися на внутрішню політику", - зазначив президент.

Зеленський додав, що якщо фокус на внутрішній політиці продовжиться, то потрібно буде "призначати вибори, змінювати закони і Конституцію".

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що скандальний законопроект про мобілізацію доопрацюють. Зараз у питаннях мобілізації нічого не змінилося - мобілізація здійснюється планово.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових.

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