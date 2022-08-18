"Вдома немає ні душу, ні унітазу": полонений окупант вперше побачив цивілізацію в Україні

Окупант / скріншот

Російський окупант, який потрапив у полон до ЗСУ, зізнався, що у нього вдома немає ні душу, ні туалету. Обладнаний водогоном будинок він, ймовірно, вперше побачив в Україні.

Інтерв'ю з загарбником опублікував на YouTube-каналі журналіст Юрій Золкин.

У розмові з окупантом він поцікавився, чи є у нього вдома душ і туалет.

"Душа немає, туалет є. Ну зате у нас є баньки", – невпевнено відповів окупант.

Журналіст вирішив уточнити, що мав на увазі унітаз.

"А, ні, такого немає", - зізнався окупант.

Він поділився, що у нього вдома є тільки туалет на вулиці з діркою в підлозі.

"Вам би стояло зробити душ і туалет вдома. Ось бачите, ви говорите, проблем немає у вас. От не поїхали б ви в Україну, могли б собі вдома каналізацію нарешті зробити", – обурився Золкін.

Нагадаємо, в Чернігівській області деякі військові з Росії вперше побачили унітази. Вони не могли зрозуміти, як можна ходити в туалет прямо в будинку.

Незвичайні для окупантів "диво-пристрої" вони крали у місцевих жителів і забрали з собою, коли бігли від армії України В Білорусь. А ось інші загарбники і зовсім не знали, що робити з унітазом – вони ставили зверху "мисочку" і так ходили в туалет.

Раніше в мережі показали, як виглядає громадський туалет в одному з міст Росії. Виявилося, що там повна антисанітарія. Автор відео посміявся і заявив, що, мовляв, таку країну ніхто не зможе перемогти, в тому числі і США.

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