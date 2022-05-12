Відповідь знає лише психіатр: В'ятрович пояснив, навіщо окупанти крали унітази та собачі будки

В'ятрович пояснив, чому армія РФ грабувала українців / Фото УНІАН, Telegram

Путінські війська залишили після себе на окупованих територіях смерть і розруху. Вони вбивали, катували, ґвалтували мирних жителів, а ще грабували будинки та магазини. Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович спробував пояснити причини таких неадекватних дій армії Росії.

За його словами, в деяких випадках причини дій російських військових міг би назвати, напевно, лише психіатр.

"Я був шокований, коли в одному з сіл Київщини побачив таку картину: над ліжком, в якому ще день чи два перед тим спали самі захисники РФ, і де після того, вони лишили купу лайна, вони написали: "Выше нас только звезды". Такі речі важко пояснити з якоїсь точки зору, окрім як із психіатричної", - сказав В'ятрович під час чату на Главреді.

Що стосується мародерства, яким займалися російські солдати, то тут пояснення дуже просте.

"Для російського солдата єдина мотивація у цій війні – можливість щось вкрасти. Вони не думали, як далі воюватимуть з унітазами на борту танку. Для російського солдата унітаз – це його приз, який він узяв. Після цього війна для нього стає нецікавою, бо з моменту взяття призу російського солдата починає непокоїти лише те, яким чином разом із цим унітазом повернутися додому", - зазначив історик.

За словами В'ятровича, саме можливість грабувати була одним з потужних мотиваційних факторів для війни в Україні. У громадян РФ - соціальна ненависть до українців. Тобто, для них викликом є зокрема і те, що українці здатні організувати своє життя і жити нормально.

"Через війну вони потрапили в світ, якого ніколи ніде не бачили, окрім як у телевізорі. Вони вважали, що цей світ завинив їм, адже українці живуть краще за них. Чув від однієї з селянок на півночі Київщини таку історію. Коли вона запитала у російського солдата, чому вони воюють, у відповідь пролунало багато стандартних фраз про Крим і Бандеру. А потім він сказав слова, які багато що пояснюють у цій війні, зокрема, й мародерство: "А кто вам разрешил жить так хорошо?", - зазначив історик.

читайте такожЧому російська армія, тікаючи з Бучі та Ірпеня, тягла за собою крадені труси і сковорідкиІрпінь, Буча, Ворзель – це не приклад розкоші та неймовірного багатства, для українців це звичайний середній рівень життя, зазначив В'ятрович.

"Але для російських вояків це виявилося небаченою розкішшю, яка викликала у них неймовірну лють, бо хтось може собі таке дозволити і жити в таких нормальних умовах. Виявилося, що для росіян нутелла в холодильнику – це вже ознака багатства", - резюмував ексдиректор Українського інституту національної пам'яті.

Як повідомляв Главред, в Харківській області українські військові взяли в полон групу російських окупантів. Традиційно путінські солдати виявилися мародерами - їхні бойові машини були забиті вкраденим в українців майном. Зокрема, були виявлені: наручний годинник, золоті та срібні прикраси, фотоапарати, медалі та навіть старий кнопковий телефон без кришки.

Раніше в Білорусі опублікували особисті дані солдатів ЗС РФ, які відправляли речі, награбовані в ході тимчасової окупації України.

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