Доступ до онлайн-казино для військових заборонять: Зеленський підписав указ

Згідно з указом Володимира Зеленського доступ до онлайн-казино для військовослужбовців буде обмежений на період воєнного стану в Україні.

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Зеленський підписав указ про обмеження азартних ігор онлайн - що зміниться / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

У суботу, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський у відповідь на негативні наслідки функціонування онлайн-казино увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет". Відповідний указ №234/2024 був опублікований на офіційному веб-сайті Офісу президента.

Рішення РНБО передбачає обмеження використання онлайн-казино військовослужбовцями під час воєнного стану. Також, Службі безпеки України доручено здійснити перевірки організаторів азартних ігор.

Голова держави доручив уряду в місячний термін:

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Розробити правила, які обмежують всі види реклами азартних ігор, включаючи використання символіки Збройних Сил України та інших військових формувань;

Заборонити реєстрацію в інтернет-казино декількох акаунтів для одного гравця;

Встановити максимальний час безперервної участі в азартних іграх на добу для одного акаунта та введення обов'язкових перерв у грі, а також обмеження максимального часу гри на тиждень;

Зобов'язати організаторів азартних ігор в мережі Інтернет встановлювати перед початком гри обмеження витрат гравця на гру протягом певного часу;

Впровадити Державну систему онлайн-моніторингу;Провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо ризиків азартних ігор;

Спільно з уповноваженими органами забезпечити проведення Службою безпеки України перевірок організаторів азартних ігор на дотримання санкційного законодавства протягом двох місяців, після чого вжити заходів щодо застосування до них відповідних санкцій.

Крім цього, в указі містяться рекомендації для НБУ про введення заборони на прийом як застави товарів подвійного використання протягом двох тижнів, а також про затвердження методичних рекомендацій для банків щодо блокування використання кредитних коштів на азартні ігри протягом двох місяців.

Мінцифрі рекомендується провести переговори з компаніями Apple та Google стосовно блокування нелегальних онлайн-казино на їхніх платформах.

Обмеження діяльності онлайн-казино в Україні - історія питання

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Павло Петриченко ініціював петицію про обмеження роботи онлайн-казино хоча б на період дії воєнного стану. Протягом менше, ніж за добу, вона набрала необхідну кількість підписів - понад 26 тисяч з 25 тисяч, що були необхідні.

Вже 29 березня у відповідь на петицію, президент України Володимир Зеленський доручив головам Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО "зібрати для всю аналітику щодо цього питання і наступного тижня запропонувати рішення".

Однак, український воїн Павло Петриченко загинув на фронті, захищаючи Україну. Він був молодшим сержантом та служив у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Павло загинув увечері 15 квітня. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з його втратою.

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